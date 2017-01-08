



Он пришел, увидел и отвернулся. И так каждый раз. Мужчина появляется в судьбе, меряет взглядом и переключается на кого-то другого. Вернее, другую. Почему одни не знают, куда деваться от ухажеров, а другие изнывают от вязкого и неприятного чувства одиночества и ненужности? Что же отталкивает мужчин?

У женщин есть несколько привычек, которые мешают им наладить личную жизнь. Для самых дам они незаметны или кажутся незначительными. Но для мужчин некоторые повадки женщин – красный свет. «С такой барышней лучше не связываться». Эта мысль приходит на ум, когда мужчина видит, что женщина ему совсем не подходит. Какие же привычки отталкивают мужчин?

1. Привычка постоянно жаловаться на жизнь. То, что до зарплаты осталось сто рублей, что умер любимый кот, что начальник скотина. Такие рассказы с элементами ужасов с интересом будет слушать мама или ближайшая подруга. Но мужчине обо всех горестях и проблемах рассказывать не стоит. Ему нужна женщина-праздник, у которой всегда все хорошо, которая его не будет грузить своими проблемами и причитаниями.

2. Привычка строить из себя недотрогу. Зачем постоянно изображать из себя монашку? Это несексуально и выглядит просто нелепо. Зачем притворяться нетронутой девственницей? Такие барышни ценились лет сто назад, а сейчас в почете целеустремленные женщины, открыто заявляющие о своих сексуальных потребностях. Мужчины боятся женщин, которые возомнили из себя Мадонн, ведь с ними скучно и неинтересно.

3. Привычка постоянно подчеркивать свою независимость. «Я корова, я и бык, я и баба, и мужик». Именно так звучит жизненный девиз таких женщин. И тогда мужчина задумывается: «А нужен ли такой даме вообще муж или любовник, раз она все делает сама?»

Если женщина хочет впустить мужчину в свою судьбу, ей стоит избавиться от этих трех привычек. Не нужно все время ныть и жаловаться на жизнь, строить из себя непорочную Деву Марию и постоянно говорить о своей независимости. Возможно, именно из-за этого ни один достойный мужчина так и не встретился на жизненном пути.

Текст: Flytothesky.ru