5 уроков любви к себе





Синдромом «хозяйственной бабы» страдают навскидку процентов 80 замужних женщин. Чем характеризуется это состояние? Представьте себе картину: вы приходите в гости к замужней подруге и вместо веселого создания с некогда горящими глазами и огромными планами на жизнь видите загнанное существо в застиранном халате и ворохом проблем. Из ее уст летят фразы в стиле «ребенок не покакал», «мужу пиво дороже меня», «никто не уважает мой труд, а я горбачусь на кухне с утра до ночи». Это существо периодически хондрит, ворчит на домашних, но, в целом, старается держать марку хозяйственной бабенки.

Наконец, в один прекрасный день вы с ужасом наблюдете, как некогда веселая Ирка, гроза институтских вечеринок и звезда юридического факультета, превращается в бесформенное существо с лишним весом, маской скуки на лице и логикой старой бабки («Да сдались мне эти туфли на каблуке, лучше куплю мужу куртку в секонд-хенде!»). Картина, мягко сказать, пугающая… Откуда ни возьмись, приходит подсознательный страх: с возрастом это неизбежно? Стать унылой и ворчливой бабой, забившей гвоздь на юношеские мечты и собственную сексуальность? Неужели после заветного колечка на пальце и рождения отпрыска жизнь заканчивается? Красивое нижнее белье заменяют бабские труселя, а поход с мужем в театр отменяется из-за покупки детской присыпки?

Но больше всего сознание убивает тот факт, что такая женщина воспринимается обществом на ура. О ней говорят «повзрослела», «выбили дурь из головы», «хозяйственная», «не то, что эти карьеристки / профурсетки/ проститутки». Как будто женщина не может быть любящей женой и отличной мамой, сохраняя при этом яркую индивидуальность, сексуальность и мотивацию раскрыть себя не только в пределах семьи? Весь этот образ «бабы», не пора ли выбросить его из гардероба, чтобы примерить нечто более подходящее женщине? Возвратить себя, заново открыть юношеский энтузиазм, жажду к творчеству и любви? Любви к себе самой.

Итак, мы переходим к самому главному вопросу: как не потерять себя в отношениях? Как сохранить в себе счастливую и любящую женщину, вместо скучной и повернутой на уборке особы? Перед вами 5 уроков любви к себе.

Урок 1. Быть не правильной, но счастливой!

Она пашет 10-ти часовую смену, бежит в детский сад за младшим, учит уроки со старшим, готовит мужу ужин из 5-ти блюд и к вечеру превращается в сорвавшуюся с цепи собаку, потому что не осталось сил на «нежности». Вопрос: кому хорошо от такой жертвенности? Мужу, который видит жену исключительно драконом, или детям, которые чувствуют себя несчастными из-за постоянных ссор между родителями? Пора остановиться и понять, чего вы хотите больше: быть идеальной или счастливой? Может, пора перестать убиваться возле плиты и взамен подарить мужу страстную ночь? Или переложить зубрежку ненавистной алгебры на плечи репетитора. Делайте жизнь удобной для себя, а не для окружающих.

Урок 2. Следовать самой себе, а не навязанным стандартам

Если обстоятельства вынуждают вас перекраивать свой график, лучше исключить ненавистную уборку или поход за продуктами, чем отказывать себе в любимых занятиях. Правда, учитесь уважать себя и свои желания. Уж лучше пусть на полочках красуется пыль, зато на вашем лице сверкает улыбка, чем наоборот! Любите йогу и катание на велосипедах? Не отказывайте себе в удовольствии. Мужчина скорее сбежит от неврастенички с идеально-чистыми кастрюлями, чем от довольной жизнью барышни, которая просто «не успела» прибрать.

Урок 3. Сказать «да» сексапильным нарядам

«Зачем эти каблуки, когда в кроссовках легче закупаться продуктами по акции?» «Кружевные стринги? Нет ничего лучше пижамы в горошек…» А теперь честно признайтесь, когда вы стали так на себе экономить? Когда успели скрючиться, взять в руки ашановские пакеты, напялить бесформенную толстовку и напрочь забыть об основах женственности? Нет оружия мощнее женской красоты и шарма. Ничто не добавляет такой уверенности в себе, как дорогое белье и маленькое черное платье. Неудобно? Вызывающе? Кричаще? Вы просто забыли, что значит быть женщиной. Женщиной, которую хочется провожать взглядом…

Урок 4. Вспомнить, что такое хороший секс

«Болит голова», «давай потом», «я устала», «не сейчас» — выбросите эти слова из своего лексикона. Только бабы между сексом и готовкой борща выбирают второе. Истинная женщина знает, какое удовольствие несут в себе интимные радости, как сильно от них зависит настроение и атмосфера в семье. Отвыкли от секса? Не проблема, включайте фантазию. В конце концов, всегда можно записаться на занятия по тантре, йоге или восточным танцам, это пробудит в вас угасающий огонек желания.

Урок 5. Изменить ролевую модель поведения

Ответьте на важный вопрос: в чем предназначение женщины? Рожать детей, обустраивать быт, любить супруга или нечто большее? Может, нести в мир добро и быть источником вдохновения для мужчины? Какую из моделей выбрали вы, насколько она делает вас счастливой? Мужчины уходят от красивых и хозяйственных, от умниц и акул бизнеса к той единственной, которая умеет быть источником вдохновения. Не зануде, озабоченной хозяйством, воспитанием или уборкой, но женщине-музе, которая уважает себя, позитивно смотрит на мир и умеет быть индивидуальностью.

Как вернуть в себе женщину? Вновь полюбить себя, жизнь, людей, секс, в конце концов. Учиться идти на поводу не только у «долженствований», но и собственных радостей и мечтаний. Чего вы всегда хотели, но запрещали себе? Как давно вы чувствовали себя сексуальной? Пора показать язык общественным стандартам и вернуть в семью счастливую себя. Верю, все у вас получится!

Текст: Flytothesky.ru