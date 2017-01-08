



Никто не ставит под сомнение то, что мужчина опора семьи, каменная стена для женщины. Это, конечно же, хорошо, только вот не стоит забывать о том, что супругу тоже свойственны сомнения и нерешительность. Муж может усомниться сильнее вас, только виду не подаст, ведь он обязан быть сильным. Не нужно подлавливать мужа на слабости, ваша задача поддержать супруга в подходящий момент. Такие поступки делают мужа сильнее и выносливее. Можно и горы свернуть, зная, что в тебя верит любимая женщина.

Не нужно путать мудрость с умом. Умная жена укажет на ошибки супруга, а мудрая их не допустит. Будьте мудрыми женами для своих мужчин. Не стоит насмехаться над мужчиной, если он допустил ошибку. Ведь он живой человек со своими сильными и слабыми сторонами, всем людям свойственно допускать ошибки. Главное – извлекать урок и делать правильные выводы.

Секс – немаловажная составляющая семейной жизни. Идеальная жена должна знать предпочтения мужа. В постели должно быть полное взаимопонимание. Если мужчина уверен в своей силе, это будет положительно отражаться на его самооценке.

Мужчины любят уверенных женщин. Если женщина сомневается в себе, муж может утратить интерес к ней. Супруга должна поддерживать своего мужа, но его, в свою очередь, должна поддерживать уверенная в себе женщина. В противном случае, даже муж может усомниться в своих способностях. Жена должна чётко знать, чего хочет от жизни. Она, конечно же, может менять свои ориентиры, однако стремления не должны ослабевать. Целеустремлённая жена – прекрасный стимул для мужа. Это касается не только масштабных решений, но и более мелких бытовых трудностей.

Мужчине бывает трудно открыться, тем более, если речь идёт о сокровенном. Задача любящей жены — помочь супругу. Мужчины живут меньше женщин потому, что им нельзя плакать, нельзя показывать эмоции. Муж должен хотя бы выговориться. Это нормальная потребность организма. Тёплый душевный разговор с любимой, способен развеять все сомнения и проблемы.

Здорово, когда у супруги на всё есть своё мнение. Главное, чтобы ценности, взгляды на жизнь у супругов совпадали, иначе разногласий не избежать. Согласитесь, совсем непросто найти компромисс, когда женщина не хочет планировать ребёнка, а муж только про это и мечтает. Примеров может быть много, но суть проблемы остается одна. Чем меньше разногласий, тем легче живётся.

Без хорошего чувства юмора идеальной жене не обойтись. С унылой женщиной может стать совсем скучно. Прекрасное чувство юмора поможет скрасить серые будни.

Текст: Flytothesky.ru