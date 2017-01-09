От золота и платины до плутония и антивещества.

‎Шафран: 1 грамм – 11$



Фото: saffron.com

Аромат и вкус шафрана абсолютно неповторимы, их невозможно сымитировать. Зная все ‎тонкости химического состава, шеф-повара и домашние кулинары могут при помощи этой ‎специи получить изумительно благоухающую выпечку и другие блюда. Шафран продается в ‎двух формах: волокнами и порошком, причем каждая из разновидностей ведет себя на кухне по-‎своему.

Золото: 1 грамм – 56$



Фото: nps.gov

Чистое золото – очень мягкий металл, поэтому для придания веществу большей прочности его ‎часто сплавляют с серебром, медью, платиной или палладием. Золотые сплавы используются в ‎создании декоративных элементов, ювелирной продукции, зубных коронок и монет. Этот ‎благородный металл хорошо проводит тепло и электричество, при этом не тускнея под ‎воздействием воздуха, что позволяет ему быть хорошим материалом для электрических ‎соединителей и печатных плат.

Золото является отличным отражателем инфракрасных излучений и может применяться для ‎защиты космических кораблей и небоскребов от перегрева под воздействием солнца. Кроме ‎того, зеркала с золотым покрытием могут сыграть важную роль в создании телескопов, ‎чувствительных к инфракрасному спектру.

‎Родий: 1 грамм – 58$



Фото: livescience.com

Уильям Хайд Уолластон, английский химик, обнаружил родий среди сырых платиновых руд. ‎Кроме того, что название вещества произошло от греческого слова «красный», более с красным ‎цветом его, по большому счету, ничего не связывает. Родий представляет из себя очень ‎твердый, прочный металл, добавлением которого в другие вещества усиливают их крепкость и ‎проводимость.‎

Платина: 1 грамм – 60$



Фото: azom.com

Платина – поистине особое вещество. Оно имеет колоссальное значение для промышленности, ‎ювелирного искусства и экологии. Более 20% всех потребительских товаров либо ‎содержит платину, либо было создано с ее применением. Можно встретить этот уникальный ‎металл в самых различных сферах: в изысканных украшениях, ‎электронных приборах и спасающих от рака лекарствах… Всего одну унцию (28,3 грамма) ‎платины добывают из массива руды, весящего восемь тонн.‎

Рог носорога: 1 грамм – 110$



Фото: theatlantic.com

Рог носорога стоит баснословные деньги, тогда как ‎эффект этого вещества равен нулю (вопреки желаниям многих представителей нетрадиционной ‎медицины, возлагающих на снадобье из него огромные надежды). Спрос на пудру из ‎носорожьего рога зародился во Вьетнаме, но там масштабное применение ее в качестве ‎лекарства не приносило пользы жаждущим исцеления людям и еще меньше радовало самих ‎носорогов. И тем не менее, люди упрямо продолжают ждать чуда от этого диковинного ‎продукта.

Плутоний: 1 грамм – 4000$



Фото: blog.fc2.com

Плутоний – довольно известный радиоактивный элемент, участвующий в создании атомной ‎энергии. Возникновение мощного заряда получается путем расщепления атома, что может ‎применяться как в мирных целях (в работе ядерных реакторов), так и в ходе сокрушительных ‎военных действий (при детонации ядерных бомб). По своему эффекту плутоний – ядовитое, ‎легко воспламеняющееся, радиоактивное вещество с разрушительным действием, однако в ‎чистом виде в природе практически не обнаруживается.‎

Пейнит: 1 грамм – 9000$



Фото: palagems.com

Названный в честь своего первооткрывателя Артура Пейна, этот минерал настолько ‎невообразимо редок, что большинство жителей Земли даже не подозревают о его ‎существовании. До недавнего времени лишь очень небольшому количеству кристаллов пейнита ‎было решено придать форму драгоценных камней. Буквально пару лет назад исследователи открыли дополнительное ‎месторождение уникального минерала.‎

Тааффеит: 1 грамм – до 20 000$



Фото: thegemtrader.com

Редчайший драгоценный камень, сверкающий фиолетово-красными переливами, был ‎обнаружен в 1945 году английским графом Ричардом Тааффе. Граф приобрел партию шпинели – ‎разновидности драгоценных камней, среди которой заметил весьма занятный экземпляр: один ‎из кристаллов с поразительной многомерностью преломлял солнечные лучи. Тааффеит стал ‎первым в истории драгоценным камнем, обнаруженным сразу в ограненной форме.‎

Тааффеит содержит магний, бериллий и алюминий, отличаясь ото всех существующих камней и ‎кристаллов своим исключительным составом и пропорциями элементов. Такое редкое ‎сокровище в настоящее время нашло свое применение только в качестве элитной ‎драгоценности.‎

Тритий: 1 грамм – 30 000$



Фото: scientificamerican.com

Тритий – радиоактивный изотоп водорода, в природе получаемый из частиц космического ‎излучения, а в лабораторных условиях – путем искусственного создания ядерных реакций ‎‎(данный эффект активно используется при испытаниях ядерного оружия). В научных ‎исследованиях тритий применяется для работы термоядерных реакторов и нейтронных ‎генераторов. В более приземленных целях тритий оказывается полезен своей способностью ‎продлевать свечение люминесцентных веществ без необходимости дополнительной зарядки. ‎Можно наблюдать его работу на системах оптического наведения, а также знаках «выход», ‎остающихся видимыми в темных помещениях.‎

Радиоактивные продукты распада трития не способны проникать сквозь кожу, однако высокую ‎опасность для человека всё же представляют, если попадают в организм при вдыхании или ‎проглатывании.‎

Алмаз: 1 грамм – 55 000$





‎Минералогия определяет алмаз как изотоп углерода, атомы которого располагаются в ‎разнообразных вариациях особой кристаллической структуры, называемой алмазной решеткой. ‎Хотя формально алмаз является менее стабильным веществом, нежели графит, учитывая эпохи, ‎требующиеся для распада этого вещества, данным свойством можно вполне пренебречь. ‎Благодаря сильнейшим ковалентным связям в своей структуре алмаз признан материалом с ‎самой высокой степенью твердости и теплопроводности. Эти невероятно полезные качества ‎определяют активное использование драгоценного камня в промышленности: огранке, ‎полировке, а также в научно-исследовательской отрасли, в которой алмазные ножи и ‎наковальни признаны надежнейшими инструментами.‎

Калифорний-252: 1 грамм – 27 000 000$



Фото: qsa-global.com

Редчайший радиоактивный изотоп, используемый в коммерческих целях как надежный, ‎экономически эффективный источник нейтронов для гамма-анализа угля, цемента и ‎минеральных веществ, а также для установления нахождения неразорвавшихся мин и ‎боеприпасов. Диапазон применения этого вещества поразительно широк: от нейтронной ‎радиографии до лечения раковых заболеваний.‎

‎Антивещество: 1 грамм – 6,25 трлн$



Фото: science.discovery.com

Антиматерия состоит из античастиц, которые имеют ту же массу, что и обычные, но ‎противоположно заряжены и обладают иными свойствами. При встрече частиц и античастиц ‎высвобождается огромный заряд энергии в виде гамма-лучей, нейтрино и понижающихся в ‎массе пар «частица-античастица».‎

Причина, по которой вещество антиматерии имеет столь высокую цену – сложнейшие условия ‎его создания и практически неуловимая скоротечность. В настоящее время единичные партии ‎всего из нескольких атомов антиматерии могут просуществовать в лабораторных условиях лишь ‎считанные минуты. Теоретически именно антиматерия может помочь в путешествиях по ‎вселенной на дальние расстояния.

*В список не входят наркотические вещества

Текст: Flytothesky.ru