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12 самых дорогих веществ в мире
09.01.2017 21:36 — Калейдоскоп | Flytothesky
От золота и платины до плутония и антивещества.
Шафран: 1 грамм – 11$
Аромат и вкус шафрана абсолютно неповторимы, их невозможно сымитировать. Зная все тонкости химического состава, шеф-повара и домашние кулинары могут при помощи этой специи получить изумительно благоухающую выпечку и другие блюда. Шафран продается в двух формах: волокнами и порошком, причем каждая из разновидностей ведет себя на кухне по-своему.
Золото: 1 грамм – 56$
Чистое золото – очень мягкий металл, поэтому для придания веществу большей прочности его часто сплавляют с серебром, медью, платиной или палладием. Золотые сплавы используются в создании декоративных элементов, ювелирной продукции, зубных коронок и монет. Этот благородный металл хорошо проводит тепло и электричество, при этом не тускнея под воздействием воздуха, что позволяет ему быть хорошим материалом для электрических соединителей и печатных плат.
Золото является отличным отражателем инфракрасных излучений и может применяться для защиты космических кораблей и небоскребов от перегрева под воздействием солнца. Кроме того, зеркала с золотым покрытием могут сыграть важную роль в создании телескопов, чувствительных к инфракрасному спектру.
Родий: 1 грамм – 58$
Уильям Хайд Уолластон, английский химик, обнаружил родий среди сырых платиновых руд. Кроме того, что название вещества произошло от греческого слова «красный», более с красным цветом его, по большому счету, ничего не связывает. Родий представляет из себя очень твердый, прочный металл, добавлением которого в другие вещества усиливают их крепкость и проводимость.
Платина: 1 грамм – 60$
Платина – поистине особое вещество. Оно имеет колоссальное значение для промышленности, ювелирного искусства и экологии. Более 20% всех потребительских товаров либо содержит платину, либо было создано с ее применением. Можно встретить этот уникальный металл в самых различных сферах: в изысканных украшениях, электронных приборах и спасающих от рака лекарствах… Всего одну унцию (28,3 грамма) платины добывают из массива руды, весящего восемь тонн.
Рог носорога: 1 грамм – 110$
Рог носорога стоит баснословные деньги, тогда как эффект этого вещества равен нулю (вопреки желаниям многих представителей нетрадиционной медицины, возлагающих на снадобье из него огромные надежды). Спрос на пудру из носорожьего рога зародился во Вьетнаме, но там масштабное применение ее в качестве лекарства не приносило пользы жаждущим исцеления людям и еще меньше радовало самих носорогов. И тем не менее, люди упрямо продолжают ждать чуда от этого диковинного продукта.
Плутоний: 1 грамм – 4000$
Плутоний – довольно известный радиоактивный элемент, участвующий в создании атомной энергии. Возникновение мощного заряда получается путем расщепления атома, что может применяться как в мирных целях (в работе ядерных реакторов), так и в ходе сокрушительных военных действий (при детонации ядерных бомб). По своему эффекту плутоний – ядовитое, легко воспламеняющееся, радиоактивное вещество с разрушительным действием, однако в чистом виде в природе практически не обнаруживается.
Пейнит: 1 грамм – 9000$
Названный в честь своего первооткрывателя Артура Пейна, этот минерал настолько невообразимо редок, что большинство жителей Земли даже не подозревают о его существовании. До недавнего времени лишь очень небольшому количеству кристаллов пейнита было решено придать форму драгоценных камней. Буквально пару лет назад исследователи открыли дополнительное месторождение уникального минерала.
Тааффеит: 1 грамм – до 20 000$
Редчайший драгоценный камень, сверкающий фиолетово-красными переливами, был обнаружен в 1945 году английским графом Ричардом Тааффе. Граф приобрел партию шпинели – разновидности драгоценных камней, среди которой заметил весьма занятный экземпляр: один из кристаллов с поразительной многомерностью преломлял солнечные лучи. Тааффеит стал первым в истории драгоценным камнем, обнаруженным сразу в ограненной форме.
Тааффеит содержит магний, бериллий и алюминий, отличаясь ото всех существующих камней и кристаллов своим исключительным составом и пропорциями элементов. Такое редкое сокровище в настоящее время нашло свое применение только в качестве элитной драгоценности.
Тритий: 1 грамм – 30 000$
Тритий – радиоактивный изотоп водорода, в природе получаемый из частиц космического излучения, а в лабораторных условиях – путем искусственного создания ядерных реакций (данный эффект активно используется при испытаниях ядерного оружия). В научных исследованиях тритий применяется для работы термоядерных реакторов и нейтронных генераторов. В более приземленных целях тритий оказывается полезен своей способностью продлевать свечение люминесцентных веществ без необходимости дополнительной зарядки. Можно наблюдать его работу на системах оптического наведения, а также знаках «выход», остающихся видимыми в темных помещениях.
Радиоактивные продукты распада трития не способны проникать сквозь кожу, однако высокую опасность для человека всё же представляют, если попадают в организм при вдыхании или проглатывании.
Алмаз: 1 грамм – 55 000$
Минералогия определяет алмаз как изотоп углерода, атомы которого располагаются в разнообразных вариациях особой кристаллической структуры, называемой алмазной решеткой. Хотя формально алмаз является менее стабильным веществом, нежели графит, учитывая эпохи, требующиеся для распада этого вещества, данным свойством можно вполне пренебречь. Благодаря сильнейшим ковалентным связям в своей структуре алмаз признан материалом с самой высокой степенью твердости и теплопроводности. Эти невероятно полезные качества определяют активное использование драгоценного камня в промышленности: огранке, полировке, а также в научно-исследовательской отрасли, в которой алмазные ножи и наковальни признаны надежнейшими инструментами.
Калифорний-252: 1 грамм – 27 000 000$
Редчайший радиоактивный изотоп, используемый в коммерческих целях как надежный, экономически эффективный источник нейтронов для гамма-анализа угля, цемента и минеральных веществ, а также для установления нахождения неразорвавшихся мин и боеприпасов. Диапазон применения этого вещества поразительно широк: от нейтронной радиографии до лечения раковых заболеваний.
Антивещество: 1 грамм – 6,25 трлн$
Антиматерия состоит из античастиц, которые имеют ту же массу, что и обычные, но противоположно заряжены и обладают иными свойствами. При встрече частиц и античастиц высвобождается огромный заряд энергии в виде гамма-лучей, нейтрино и понижающихся в массе пар «частица-античастица».
Причина, по которой вещество антиматерии имеет столь высокую цену – сложнейшие условия его создания и практически неуловимая скоротечность. В настоящее время единичные партии всего из нескольких атомов антиматерии могут просуществовать в лабораторных условиях лишь считанные минуты. Теоретически именно антиматерия может помочь в путешествиях по вселенной на дальние расстояния.
*В список не входят наркотические вещества
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От золота и платины до плутония и антивещества. Шафран: 1 грамм – 11$ Фото: saffron.com Аромат и вкус шафрана абсолютно неповторимы, их невозможно сымитировать. Зная все...
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