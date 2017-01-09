МИНСК, 10 янв — Sputnik. Мигранты, проживающие в Беларуси, назвали свои самые любимые места в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил гражданам 80 стран находиться в республике пять дней без визы . Sputnik спросил у живущих в Беларуси иностранцев об их любимых местах в стране — что посмотреть гостям в синеокой за пять дней?

Британец Даррен: от Минска до Брестской области

Специалист в сфере IT и благотворитель Даррен Бус назвал своим самым любимым местом обзорную площадку Национальной библиотеки в Минске.

"Мне очень нравится, что оттуда видно целый город. Иногда даже кажется, что и дальше. И еще один плюс — вход для инвалидов туда бесплатный", — отметил он.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Дед Мороз и Снегурочка в резиденции в Беловежской пуще

Второе место в рейтинге британца заняла Беловежская пуща — он признался, что в восторге от заповедника. Третье место — озера Брестской области, которые Даррен назвал "на самом деле феноменальными".

Армянин Карен: от Гродно до Минского моря

Преподаватель БГЭУ и армянин Карен мгновенно ответил: его любимое место в стране — Гродно.

"Безумно красивый и компактный город, удивительно. И буквально в нескольких километрах — Литва. Очень приятное чувство, когда все так близко", — прокомментировал свой выбор Карен.

Второе место в его рейтинге разделили Несвижский и Мирский замки. "Мир поражает своим величием и мощью, а Несвиж — красотой и изяществом", — пояснил собеседник Sputnik.

Третью строчку в его личном рейтинге заняло Минское море — по словам Карена, здесь очень красиво, особенно летними вечерами.

Подробности указа президента

"Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется — Sputnik)", — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Для въезда в Беларусь в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства — на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам (на данный момент — 46 белорусских рублей или около 25 долларов США — Sputnik), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси.

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.