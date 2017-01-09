МИНСК, 10 янв — Sputnik. Введение безвизового въезда в Беларусь на пять суток для граждан 80 государств, прилетающих в аэропорт Минск — правильный шаг, уверена директор Национального агентства инвестиций и приватизации Наталья Никандрова.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник принял решение разрешить при пересечении государственной границы через КПП в Национальном аэропорту Минск безвизовое пребывание в республике гражданам 80 стран на срок до пяти дней. Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.

"Это очень правильный шаг, который говорит об открытости нашей страны. Таким образом мы заявляем всему миру, что готовы сотрудничать с бизнесом", — заявила глава НАИП в эфире телеканала "Беларусь 1".



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По словам Никандровой, агентство в свое время говорило о проблемах с получением виз для бизнесменов.

Безвизовый въезд для граждан 80 государств предусмотрен при условии приезда в страну через Национальный аэропорт Минск. Вступит в силу документ 9 февраля.