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Нацагентство по инвестициям: безвизовый въезд в РБ – правильный шаг

10.01.2017 08:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Введение безвизового въезда в Беларусь на пять суток для граждан 80 государств, прилетающих в аэропорт Минск — правильный шаг, уверена директор Национального агентства инвестиций и приватизации Наталья Никандрова.

Нацагентство по инвестициям: безвизовый въезд в РБ – правильный шаг
© Sputnik/ Констанция Ждановская
Брифинг "Безвизовый въезд в Беларусь для иностранцев"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник принял решение разрешить при пересечении государственной границы через КПП в Национальном аэропорту Минск безвизовое пребывание в республике гражданам 80 стран на срок до пяти дней. Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.

"Это очень правильный шаг, который говорит об открытости нашей страны. Таким образом мы заявляем всему миру, что готовы сотрудничать с бизнесом", — заявила глава НАИП в эфире телеканала "Беларусь 1".

Нацагентство по инвестициям: безвизовый въезд в РБ – правильный шаг
© Sputnik Иван Руднев
МИД надеется, что ЕС позитивно отреагирует на безвизовый въезд в РБ

По словам Никандровой, агентство в свое время говорило о проблемах с получением виз для бизнесменов.

Безвизовый въезд для граждан 80 государств предусмотрен при условии приезда в страну через Национальный аэропорт Минск. Вступит в силу документ 9 февраля.    

 
Теги: Минск
 
 
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Глава ведомства уверена, что таким образом республика заявила о готовности сотрудничать с иностранным бизнесом.

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