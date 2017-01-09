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20 классных анекдотов, которые запомнятся вам надолго

10.01.2017 13:48 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Например, чтение анекдотов на Фактруме гарантирует заряд позитива на целый день и даже на неделю вперёд!

20 классных анекдотов, которые запомнятся вам надолго

— И что же будем делать в сложившейся ситуации?
— Покупаем коньяк. Дальше импровизируем.

 
 
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