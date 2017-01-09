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20 классных анекдотов, которые запомнятся вам надолго
10.01.2017 13:48 — Калейдоскоп | Фактрум
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— И что же будем делать в сложившейся ситуации?
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Без положительных эмоций о хорошем настроении не может быть и речи. Поэтому стоит радовать себя приятными мелочами и заниматься теми делами, которые приносят...
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