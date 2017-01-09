А можно прочитать новые и забавные анекдоты на Фактруме, которые сделают ваш перерыв чуточку интереснее!

На экзамене по истоpии.

— Вам задать один сложный вопpос или два легких?

— Лучше один сложный.

— Хорошо. Где появился пеpвый человек?

— В Саpатове.

— Это почему же?

— А-а-а-а… А это уже втоpой сложный вопpос.