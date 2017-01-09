﻿ 15 невероятных анекдотов, которые сделают ваш день лучше. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

15 невероятных анекдотов, которые сделают ваш день лучше

10.01.2017 14:21 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

А можно прочитать новые и забавные анекдоты на Фактруме, которые сделают ваш перерыв чуточку интереснее!

15 невероятных анекдотов, которые сделают ваш день лучше
Wordpress.com

На экзамене по истоpии.
— Вам задать один сложный вопpос или два легких?
— Лучше один сложный.
— Хорошо. Где появился пеpвый человек?
— В Саpатове.
— Это почему же?
— А-а-а-а… А это уже втоpой сложный вопpос.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если у вас выдалась свободная минутка на работе, то стоит провести её с пользой. Например, можно сходить перекусить или поболтать с коллегами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика