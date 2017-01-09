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22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией
10.01.2017 14:05 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю свежую подборку прикольных объявлений и надписей, посмотрев на которые, вы точно улыбнетесь!
Какое элегантное решение для магазина с одеждой больших размеров!
Когда перестарался с выполнением домашнего задания
Конечно, что же ещё смотреть в Интернете, если не котиков?
Я бы не стала туда заходить на чашку кофе
Очень полезная профессия!
Фантазия, что ты делаешь? Прекрати!
Все нужные вещи в одном месте
К такому меня жизнь не готовила
А это очень мило!
Весьма креативная упаковка
Я искренне надеюсь, что это просто опечатка
Бедная Свинка Пеппа
А у вас нет случайно вяленого Павла?
У всех была такая
Ну, спасибо, что предупредили
Креатив от уборщицы
Когда инициалы слишком говорящие
Новый знак в китайском гороскопе — Олег!
Коротко и по существу
Евгений, убери руки!
Пробел — стратегически важная вещь
Преподаватель очень круто исправил опечатку студента
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Частенько, прогуливаясь по городу, люди обращают внимание на всевозможные объявления и вывески. Конечно, ведь их основная цель как раз в том, чтобы привлечь...
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