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22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

10.01.2017 14:05 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю свежую подборку прикольных объявлений и надписей, посмотрев на которые, вы точно улыбнетесь!

Какое элегантное решение для магазина с одеждой больших размеров!

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Когда перестарался с выполнением домашнего задания

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Конечно, что же ещё смотреть в Интернете, если не котиков?

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Я бы не стала туда заходить на чашку кофе

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Очень полезная профессия!

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Фантазия, что ты делаешь? Прекрати!

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Все нужные вещи в одном месте

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

К такому меня жизнь не готовила

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

А это очень мило!

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Весьма креативная упаковка

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Я искренне надеюсь, что это просто опечатка

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Бедная Свинка Пеппа

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

А у вас нет случайно вяленого Павла?

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

У всех была такая

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Ну, спасибо, что предупредили

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Креатив от уборщицы

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Когда инициалы слишком говорящие

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Новый знак в китайском гороскопе — Олег!

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Коротко и по существу

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Евгений, убери руки!

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Пробел — стратегически важная вещь

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

Преподаватель очень круто исправил опечатку студента

22 странных надписи, у авторов которых всё слишком хорошо с фантазией

 
 
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