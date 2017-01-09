МИНСК, 10 янв — Sputnik. Российские эксперты констатируют, что пятидневный безвизовый режим для иностранных туристов, прибывающих в аэропорт "Минск", затрагивает интересы Российской Федерации, в Кремле отмечают, что новый порядок пересечения госграницы — полностью внутреннее дело Беларуси.



© Sputnik Иван Руднев МИД надеется, что ЕС позитивно отреагирует на безвизовый въезд в РБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник подписал указ, который установил безвизовый порядок въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск" для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.

Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России.

Эксперт: решение не вписывается в договоренности

В России опасаются, что благодаря новому порядку люди, приезжающие в Минск, смогут беспрепятственно оказаться, например, в Москве, да и где угодно на территории России.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД опубликовал список стран с безвизовым въездом в Беларусь

"Получается, что в Минск могут приехать люди, которые потом беспрепятственно въедут на территорию России, что-то там сделают, вернутся и спокойно улетят. Я думаю, что пограничным службам двух стран, как профессионалам, механизм будущего взаимодействия должен быть более понятен", — заявил в интервью Sputnik старший научный сотрудник отдела Беларуси Института стран СНГ Юрий Баранчик.

Он отметил, что возможность введения безвизового режима уже достаточно давно обсуждалась в белорусской прессе, — но делалось это не особо активно, потому что никто из обсуждавших особо не верил в такую возможность. "И сейчас это решение стало достаточно неожиданным", — считает Баранчик.

По мнению эксперта, возможно, будет организована совместная с Россией визовая служба, чтобы люди, приезжающие в Минск, отмечались не только на белорусской таможне, но и на таможне Союзного государства.

"Надо, чтобы российская сторона тоже понимала, кто въезжает на территорию Союзного государства, поскольку риск террористической угрозы существенно возрастает", — заявил собеседник Sputnik.

Песков: убеждены, что белорусы все учли

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментирую журналистом введение Минском безвизового порядка въезда в страну для граждан 80 стран, заявил, что это — абсолютно внутреннее дело Беларуси.



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"Конечно, существует здесь аспект именно нашего Союзного государства, но мы убеждены, что здесь все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения", — сказал Песков, отвечая на просьбу прояснить позицию Кремля по поводу решения Минска.

Он отметил, что при принятии такого решения белорусская сторона должна была отстроить процесс таким образом, чтобы исключить проецирование такого безвизового режима уже на границу с РФ.

Пресс-секретарь российского президента ответил утвердительно на вопрос, согласовывал ли Минск свои планы с Москвой.

"Наши соответствующие службы находятся в постоянной, ежедневной координации, в том числе и в рамках Союзного государства, поэтому здесь никаких сомнений быть не должно", — сказал Песков.

АТОР: Россия может принять упреждающие меры

Россия может принять меры, чтобы граждане стран, "вызывающих опасение" не могли проникнуть в РФ, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Когда люди прибывают в Белоруссию на авиарейсах, там все равно так или иначе нужно проходить паспортный контроль, и есть отдельный паспортный контроль для граждан России и граждан Белоруссии. Возможно, будут предприняты какие-то меры, чтобы в дальнейшем какие-то сомнительные люди либо страны, вызывающие опасения, в дальнейшем граждане этих стран не могли свободно проникнуть в Россию. Это вопрос договоренностей между Россией и Белоруссией, пока сложно сказать", — сказала она.

При этом исполнительный директор АТОР выразила сожаление, что Россия пока не намерена следовать примеру белорусов, что косвенно подтвердил и Дмитрий Песков.

"Любая либерализация, а тем более отмена виз — это гарантированный рост спроса со стороны как минимум основных рынков, которые туда приезжают", — сказала исполнительный директор АТОР.

В настоящее время безвизовый режим действует в РФ в отношении большинства стран СНГ и Латинской Америки, а также Сербии, Монголии, Таиланда и еще ряда стран.