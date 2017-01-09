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15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета

10.01.2017 15:35 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю поближе познакомиться с красотами этого острова.

Водопад Литланесфосс

15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета
Источник фотографий: Boredpanda.com

Прекрасный дом

15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета

Замерзшая река

15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета

Ландманналаугар

15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета

Северное сияние возле церкви

15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета

Радуга над горой Киркуфелль

15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета

Ледниковая долина Йёкюльсаурлоун

15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета

Кратер спящего вулкана

15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета

Дом в Исландии

15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета

Обломки самолета на берегу озера

15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета

Вид на долину из пещеры

15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета

Величественная гора Киркуфелль

15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета

Горы в тумане

15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета

Элефант Рок

15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета

Ледяная пещера в Ватнайокуль

15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета

 
Теги: знакомства
 
 
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Исландия — один из самых красивых островов на нашей планете. Здесь много вулканов, фьордов, гор и ледников, которые делают природу этой страны поистине...

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