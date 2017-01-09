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15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета
10.01.2017 15:35 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю поближе познакомиться с красотами этого острова.
Водопад Литланесфосс
Прекрасный дом
Замерзшая река
Ландманналаугар
Северное сияние возле церкви
Радуга над горой Киркуфелль
Ледниковая долина Йёкюльсаурлоун
Кратер спящего вулкана
Дом в Исландии
Обломки самолета на берегу озера
Вид на долину из пещеры
Величественная гора Киркуфелль
Горы в тумане
Элефант Рок
Ледяная пещера в Ватнайокуль
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Исландия — один из самых красивых островов на нашей планете. Здесь много вулканов, фьордов, гор и ледников, которые делают природу этой страны поистине...
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