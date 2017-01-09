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Уморительный анекдот с неожиданным финалом про врача и пациентку
10.01.2017 15:45 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает классный анекдот про врача, который не постеснялся применить необычную методику для лечения самой просто болезни!
Мария Петровна пошла к врачу. Её записали на прием к совсем молоденькому доктору, только что из института. После нескольких минут пребывания в его кабинете Мария Петровна выскочила оттуда с дикими криками и воплями и понеслась вдоль по коридору.
Навстречу ей шёл пожилой врач. Он остановил ее и поинтересовался, в чём дело. Когда он вошёл в кабинет молодого врача, вид у него был суровый:
— Ты что это себе позволяешь? — обратился он строго к младшему коллеге, — Марии Петровне пошел 56-ой год, у нее взрослая дочь, скоро внук будет, а ты ей говоришь, что она БЕРЕМЕННА!
Молодой врач, продолжая писать что-то в карточке, ответил:
— Но икота-то у неё прошла?..
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Часто поход к доктору становится причиной для волнения и страха. Но многие специалисты могут найти подход к любому пациенту, даже самому капризному...
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