Фактрум рассказывает классный анекдот про врача, который не постеснялся применить необычную методику для лечения самой просто болезни!





Мария Петровна пошла к врачу. Её записали на прием к совсем молоденькому доктору, только что из института. После нескольких минут пребывания в его кабинете Мария Петровна выскочила оттуда с дикими криками и воплями и понеслась вдоль по коридору.

Навстречу ей шёл пожилой врач. Он остановил ее и поинтересовался, в чём дело. Когда он вошёл в кабинет молодого врача, вид у него был суровый:

— Ты что это себе позволяешь? — обратился он строго к младшему коллеге, — Марии Петровне пошел 56-ой год, у нее взрослая дочь, скоро внук будет, а ты ей говоришь, что она БЕРЕМЕННА!

Молодой врач, продолжая писать что-то в карточке, ответил:

— Но икота-то у неё прошла?..