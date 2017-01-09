﻿ Уморительный анекдот с неожиданным финалом про врача и пациентку . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Уморительный анекдот с неожиданным финалом про врача и пациентку 

10.01.2017 15:45 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум рассказывает классный анекдот про врача, который не постеснялся применить необычную методику для лечения самой просто болезни!

Уморительный анекдот с неожиданным финалом про врача и пациентку 

Мария Петровна пошла к врачу. Её записали на прием к совсем молоденькому доктору, только что из института. После нескольких минут пребывания в его кабинете Мария Петровна выскочила оттуда с дикими криками и воплями и понеслась вдоль по коридору.

Навстречу ей шёл пожилой врач. Он остановил ее и поинтересовался, в чём дело. Когда он вошёл в кабинет молодого врача, вид у него был суровый:

— Ты что это себе позволяешь? — обратился он строго к младшему коллеге, — Марии Петровне пошел 56-ой год, у нее взрослая дочь, скоро внук будет, а ты ей говоришь, что она БЕРЕМЕННА!

Молодой врач, продолжая писать что-то в карточке, ответил:

— Но икота-то у неё прошла?..

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часто поход к доктору становится причиной для волнения и страха. Но многие специалисты могут найти подход к любому пациенту, даже самому капризному...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
15 чудных фотографий, которые покажут вам, что Исландия — это другая планета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика