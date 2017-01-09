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15 классных анекдотов, над которыми можно смеяться бесконечно

10.01.2017 16:05 — Калейдоскоп | Фактрум  
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15 классных анекдотов, над которыми можно смеяться бесконечно

— А я своей любимой на Новый год подарок под елку положил!
— А она что?
— А она его до сих пор ищет: тайга-то большая!

 
 
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