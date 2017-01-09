|
Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!
10.01.2017 16:23 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум решил порадовать читателя свежей подборкой смешных объявлений, надписей и вывесок, которые смогут рассмешить вас до упада!
Всё переставать!
Интересная продукция, интересная…
Кто, простите, из провинции?!
На случай, если поход затянется…
Прекрасное русское имя
Кажется, они пропустили слово «ест»
Ой, а если я не хочу производить ребёнка тут?
Всё для людей
Ещё в придачу Чёрный молоток надо было дать
Что-то очень уж большая женщина требуется
Спасибо, а то я с первого раза не поняла
У этого Жоры явно были проблемы с русским языком
Так вот как правильно называются шорты
Один большой макарон, почти килограмм весит
Простите, а лопатки демона у вас нет?
За что вы так с солдатом?
Постойте, но это же гардероб!
Мечта, она такая, в йогурте
Заметьте, не России, а Москве
Маленькая, но очень гордая парикмахерская
Прекрасное и грамотное сокращение слова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда на упаковках понапишут такого, что глаза на лоб лезут. Даже известные производители допускают опечатки и ошибки в описаниях товаров, что уж говорить...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии