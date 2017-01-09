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Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

10.01.2017 16:23 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум решил порадовать читателя свежей подборкой смешных объявлений, надписей и вывесок, которые смогут рассмешить вас до упада!

Всё переставать!

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Интересная продукция, интересная…

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Кто, простите, из провинции?!

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

На случай, если поход затянется…

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Прекрасное русское имя

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Кажется, они пропустили слово «ест»

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Ой, а если я не хочу производить ребёнка тут?

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Всё для людей

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Ещё в придачу Чёрный молоток надо было дать

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Что-то очень уж большая женщина требуется

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Спасибо, а то я с первого раза не поняла

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

У этого Жоры явно были проблемы с русским языком

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Так вот как правильно называются шорты

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Один большой макарон, почти килограмм весит

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Простите, а лопатки демона у вас нет?

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

За что вы так с солдатом?

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Постойте, но это же гардероб!

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Мечта, она такая, в йогурте

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Заметьте, не России, а Москве

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Маленькая, но очень гордая парикмахерская

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

Прекрасное и грамотное сокращение слова

Осторожно, эти прикольные надписи вызывают очень громкий смех!

 
 
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