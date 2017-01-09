﻿ 20 восхитительных анекдотов из Одессы, которые вызовут у вас самую широкую улыбку. 21.by
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20 восхитительных анекдотов из Одессы, которые вызовут у вас самую широкую улыбку

10.01.2017 16:36 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю свежую двадцатку одесских анекдотов, которая заставит вас улыбаться от уха до уха!

20 восхитительных анекдотов из Одессы, которые вызовут у вас самую широкую улыбку

— И поверь старому еврею, Фима! Чем дольше ты откладываешь поиски невесты, тем более сомнительным будет прошлое твоей жены!

 
 
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Нельзя отрицать, что анекдоты про Одессу являются одними из самых интересных. Ещё бы, ведь обитатели этого города — неиссякаемый источник житейской мудрости...

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