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20 восхитительных анекдотов из Одессы, которые вызовут у вас самую широкую улыбку
10.01.2017 16:36 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю свежую двадцатку одесских анекдотов, которая заставит вас улыбаться от уха до уха!
— И поверь старому еврею, Фима! Чем дольше ты откладываешь поиски невесты, тем более сомнительным будет прошлое твоей жены!
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Нельзя отрицать, что анекдоты про Одессу являются одними из самых интересных. Ещё бы, ведь обитатели этого города — неиссякаемый источник житейской мудрости...
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