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Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути
10.01.2017 16:45 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум приглашает читателя взглянуть, как выглядели легендарные рокеры в начале своего славного творческого пути. Их лица горят восторгом и решимостью завоевать мир, и у них это получится!
Guns N’ Roses, 1988 г.
Nirvana, 1987 г.
Red Hot Chili Peppers, 1984 г.
Metallica, 1983 г.
Depeche Mode, 1981 г.
Группа U2, 1979 г.
AC/DC, 1978 г.
The Police, 1977 г.
The Ramones, 1977 г.
Sex Pistols, 1977 г.
Aerosmith, 1973 г.
Black Sabbath, 1970 г.
Queen, 1970 г.
Pink Floyd, 1968 г.
The Rolling Stones, 1962 г.
The Beatles, 1957 г.
Led Zeppelin, 1968 г.
The Doors, 1965 г.
Deep Purple, 1968 г.
Van Halen, 1972 г.
KISS, Нью-Йорк, 1976 г.
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Некоторые легенды начинали свою потрясающую карьеру чуть ли не с пелёнок! И разумеется, упорный многолетний труд был важным условием успеха и мирового...
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