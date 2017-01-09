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Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

10.01.2017 16:45 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум приглашает читателя взглянуть, как выглядели легендарные рокеры в начале своего славного творческого пути. Их лица горят восторгом и решимостью завоевать мир, и у них это получится!

Guns N’ Roses, 1988 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути
Источник фотографий: Vintag.es

Nirvana, 1987 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

Red Hot Chili Peppers, 1984 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

Metallica, 1983 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

Depeche Mode, 1981 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

Группа U2, 1979 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

AC/DC, 1978 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

The Police, 1977 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

The Ramones, 1977 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

Sex Pistols, 1977 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

Aerosmith, 1973 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

Black Sabbath, 1970 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

Queen, 1970 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

Pink Floyd, 1968 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

The Rolling Stones, 1962 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

The Beatles, 1957 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

Led Zeppelin, 1968 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

The Doors, 1965 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

Deep Purple, 1968 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

Van Halen, 1972 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

KISS, Нью-Йорк, 1976 г.

Кто этот ребёнок?! Как легендарные рок-музыканты выглядели в начале пути

 
 
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Некоторые легенды начинали свою потрясающую карьеру чуть ли не с пелёнок! И разумеется, упорный многолетний труд был важным условием успеха и мирового...

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