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Туроператор: лоукосты могут появиться в Беларуси не ранее 2019 года
10.01.2017 16:38 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 янв — Sputnik. Директор туристической организации "БелАгроТревел" Филипп Гулый считает, бюджетные авиакомпании дискаунтеры или лоукостеры могут появиться в Беларуси не ранее 2019 года.
© Sputnik Наталья Селиверстова
Ранее гендиректор "Белавиа" Анатолий Гусаров заявлял, что
"Дай Бог, чтобы к 2019 — 2020 году появились лоукостеры", — завил Гулый во вторник отвечая на вопросы журналистов в рамках брифинга на тему "Безвизовый въезд в Беларусь для иностранцев" в МПЦ Sputnik.
По его словам, результатом реализации указа главы государства,
В свою очередь начальник отдела маркетинга и качества туристических услуг министерства спорта и туризма Беларуси Анна Муха отметила, что ведомство заинтересовано в том, что перелет в Беларусь для иностранных туристов становился дешевле. При этом она привела пример о том, что такой вопрос прорабатывается для туристов из Турции, с которой у Минска отменены визы. Муха пояснила, что речь идет о так называемых пакетных турах, которые формируются для уменьшения стоимости перелета и проживания в гостиницах Беларуси.
По ее словам, в проработке данного вопроса активно участвует Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Турции Андрей Савиных. "Все письма уже согласованы и подготовлены",- сказала она.
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Минспорта и авиакомпания "Белавия" начали проработку вопроса о пакетных турах для турецких туристов с целью снижения их стоимости.
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