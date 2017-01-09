МИНСК, 10 янв — Sputnik. Директор туристической организации "БелАгроТревел" Филипп Гулый считает, бюджетные авиакомпании дискаунтеры или лоукостеры могут появиться в Беларуси не ранее 2019 года.



© Sputnik Наталья Селиверстова Европейцы о безвизовом въезде в Беларусь: готовы ли нас принять?

Ранее гендиректор "Белавиа" Анатолий Гусаров заявлял, что лоукостерам (в их числе и популярные среди белорусов Wizzair и Ryanair) не интересно работать в Беларуси . Он также опроверг слухи о том, будто бы государственный авиаперевозчик как-то влияет на то, какие компании могут летать из Беларуси. Вместе с тем, согласно ежегодной статистике десятки тысяч белорусских туристов пользуются услугами вильнюсского аэропорта — благодаря тому, что туда летают лоукост-компании.

"Дай Бог, чтобы к 2019 — 2020 году появились лоукостеры", — завил Гулый во вторник отвечая на вопросы журналистов в рамках брифинга на тему "Безвизовый въезд в Беларусь для иностранцев" в МПЦ Sputnik.

По его словам, результатом реализации указа главы государства, устанавливающего безвизовый порядок въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств , должно быть увеличение туристических потоков. "Результат уже должен быть виден к концу 2017 года. Надеемся, что к этому времени "Белавиа" и туроператоры начнут предоставлять комплексные услуги", — сказал Гулый. В данной связи он добавил, что это позволит снизить и цену проживания для туристов в гостиницах, а также стоимость перелета.

В свою очередь начальник отдела маркетинга и качества туристических услуг министерства спорта и туризма Беларуси Анна Муха отметила, что ведомство заинтересовано в том, что перелет в Беларусь для иностранных туристов становился дешевле. При этом она привела пример о том, что такой вопрос прорабатывается для туристов из Турции, с которой у Минска отменены визы. Муха пояснила, что речь идет о так называемых пакетных турах, которые формируются для уменьшения стоимости перелета и проживания в гостиницах Беларуси.

По ее словам, в проработке данного вопроса активно участвует Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Турции Андрей Савиных. "Все письма уже согласованы и подготовлены",- сказала она.