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Прикольные шутки и анекдоты, которые стоит переслать всем друзьям
10.01.2017 16:54 — Калейдоскоп | Фактрум
А Фактрум предлагает читателю поделиться с друзьями лучшими анекдотами, над которыми так приятно похохотать вместе!
В Макдональдсе после импортозамещения:
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С настоящими друзьями хочется делиться всем. И горем, и радостью, и проблемами, и интересными историями из своей жизни, ведь лучший друг поддержит вас в любом...
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