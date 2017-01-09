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Прикольные шутки и анекдоты, которые стоит переслать всем друзьям

10.01.2017 16:54 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум предлагает читателю поделиться с друзьями лучшими анекдотами, над которыми так приятно похохотать вместе!

Прикольные шутки и анекдоты, которые стоит переслать всем друзьям

В Макдональдсе после импортозамещения:
— Незанятая касса!
— Одну кашу с селедкой, два сухаря и водку.
— Вам водку большую или маленькую?
— Стандартную, без льда.
— Огурец брать будете?
— Нет.

 
 
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С настоящими друзьями хочется делиться всем. И горем, и радостью, и проблемами, и интересными историями из своей жизни, ведь лучший друг поддержит вас в любом...

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