А Фактрум предлагает читателю поделиться с друзьями лучшими анекдотами, над которыми так приятно похохотать вместе!





В Макдональдсе после импортозамещения:

— Незанятая касса!

— Одну кашу с селедкой, два сухаря и водку.

— Вам водку большую или маленькую?

— Стандартную, без льда.

— Огурец брать будете?

— Нет.