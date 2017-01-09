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Грамотный маркетинг: как Рабинович кошку продавал
10.01.2017 17:11 — Калейдоскоп | Фактрум
Читайте отменный анекдот на Фактруме про ушлого Рабиновича и его торг с покупателем!
Зашел мужик в антикварную лавку к Рабиновичу, вяло посмотрел на прилавок, собрался уже уходить. Вдруг видит: у входа кошечка молочко пьет, а блюдечко — Тутанхамон! 7-ой век до нашей эры!
Мужик возвращается к Рабиновичу:
— Извините, я одинокий человек, живу без друзей… Вот ваша кошечка мне так приглянулась… Вы не могли бы мне её отдать?
— Нет, нет. Её так мои дети любят.
— Ну, я такой одинокий… Я вам 10 долларов дам…
— Нет, нет, не продается.
Наконец на 150 долларов сторговались. Мужик уходит, но уже в дверях оборачивается:
— Ваша кошечка, наверно, привыкла пить из этого блюдечка… Вы не отдадите?
— Нет, нет.
— Я вам 10 долларов за него дам…
— Ну что вы, это же Тутанхамон, 7-ой век до нашей эры… Я так уже 87 кошечек продал…
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Правильно говорят, что, покупая какую-либо вещь, нужно торговаться, ведь таким образом можно получить неплохую скидку. Но не стоит забывать, что продавцы тоже...
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