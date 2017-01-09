Читайте отменный анекдот на Фактруме про ушлого Рабиновича и его торг с покупателем!





Зашел мужик в антикварную лавку к Рабиновичу, вяло посмотрел на прилавок, собрался уже уходить. Вдруг видит: у входа кошечка молочко пьет, а блюдечко — Тутанхамон! 7-ой век до нашей эры!

Мужик возвращается к Рабиновичу:

— Извините, я одинокий человек, живу без друзей… Вот ваша кошечка мне так приглянулась… Вы не могли бы мне её отдать?

— Нет, нет. Её так мои дети любят.

— Ну, я такой одинокий… Я вам 10 долларов дам…

— Нет, нет, не продается.

Наконец на 150 долларов сторговались. Мужик уходит, но уже в дверях оборачивается:

— Ваша кошечка, наверно, привыкла пить из этого блюдечка… Вы не отдадите?

— Нет, нет.

— Я вам 10 долларов за него дам…

— Ну что вы, это же Тутанхамон, 7-ой век до нашей эры… Я так уже 87 кошечек продал…