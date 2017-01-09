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Самые шикарные анекдоты и шутки, над которыми вы будете смеяться в голос

10.01.2017 17:25 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает крутые анекдоты, чтобы вы смогли порадовать окружающих своим звонким смехом!

Самые шикарные анекдоты и шутки, над которыми вы будете смеяться в голос

Моя бабушка любит мультсериал «South Park», потому что все герои там ходят в шапках.

 
 
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Замечено, что улыбающийся человек сразу становится привлекательным для других. И неудивительно, ведь искренняя улыбка вызывает такую же ответную реакцию.

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