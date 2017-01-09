Фактрум предлагает вниманию читателя классную головоломку, для решения которой вам понадобится такая распространённая в хозяйстве вещь, как спички.

Вам нужно 9 спичек. Попытайтесь выложить из них три одинаковых четырёхугольника. Имейте ввиду, что ни одной лишней спички не должно остаться!

Если воспользоваться самым простым и очевидным вариантом расклада, то окажется, что одной спички не хватает, имейте ввиду.





Головоломка имеет четыре варианта решений. Рассмотрим их по очереди

Первое





Можно построить шестиугольник, разбив его на четыре ромба.

Второе





Можно выстроить ромбы так, чтобы они частично накладывались один на другой.

Третье





Три пересекающихся ромба можно представить в виде треугольника.

Четвёртое





И наконец, из девяти спичек можно сделать такую фигуру, где ромбы пересекаются.