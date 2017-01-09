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Не бойтесь выйти за рамки: головоломка, которая научит вас мыслить нестандартно!

10.01.2017 17:19 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вниманию читателя классную головоломку, для решения которой вам понадобится такая распространённая в хозяйстве вещь, как спички.

Вам нужно 9 спичек. Попытайтесь выложить из них три одинаковых четырёхугольника. Имейте ввиду, что ни одной лишней спички не должно остаться!

Если воспользоваться самым простым и очевидным вариантом расклада, то окажется, что одной спички не хватает, имейте ввиду.

Не бойтесь выйти за рамки: головоломка, которая научит вас мыслить нестандартно!

Головоломка имеет четыре варианта решений. Рассмотрим их по очереди

Не бойтесь выйти за рамки: головоломка, которая научит вас мыслить нестандартно!

Первое

Не бойтесь выйти за рамки: головоломка, которая научит вас мыслить нестандартно!

Можно построить шестиугольник, разбив его на четыре ромба.

Второе

Не бойтесь выйти за рамки: головоломка, которая научит вас мыслить нестандартно!

Можно выстроить ромбы так, чтобы они частично накладывались один на другой.

Третье

Не бойтесь выйти за рамки: головоломка, которая научит вас мыслить нестандартно!

Три пересекающихся ромба можно представить в виде треугольника.

Четвёртое

Не бойтесь выйти за рамки: головоломка, которая научит вас мыслить нестандартно!

И наконец, из девяти спичек можно сделать такую фигуру, где ромбы пересекаются.

 
 
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Наверняка все в детстве играли со спичками или специальными палочками, создавая из них различные фигурки. Но и сегодня такие головоломки не теряют своей...

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