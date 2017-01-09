|
10 способов полюбить свои недостатки
10.01.2017 17:04 — Калейдоскоп | Flytothesky
Красота является визитной карточкой каждой женщины, поэтому представительницы прекрасного пола посвящают массу времени совершенствованию своего внешнего вида. И все же естественная красота и изящество достаются не каждой девушке. А те, кого все-таки природа наградила тонким станом, грациозностью и приятными чертами, также считают себя недостаточно привлекательными. В большинстве случаев настоящая причина таких «расстройств» кроется в психологическом состоянии. Неуверенность в себе – вот источник душевных терзаний.
Оказать «экстренную скорую помощь» в этой ситуации смогут практические рекомендации, которые научат принимать свои недостатки и воспринимать их, как достоинства.
Чтобы полюбить свои минусы, необходимо придерживаться советов специалистов.
1. Создать таблицу, где обозначить в двух колонках свои положительные и отрицательные качества. При этом столбик с «приятными» чертами часто перечитывать, а негативные пункты пытаться исправить, со временем превращая в достоинства и переписывая в соседнюю графу.
Только полюбив себя и вселив уверенность в свои силы можно создать карьеру, обрести личную жизнь и стать счастливой!
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красота является визитной карточкой каждой женщины, поэтому представительницы прекрасного пола посвящают массу времени совершенствованию своего внешнего вида....
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии