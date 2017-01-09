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10 способов полюбить свои недостатки

10.01.2017 17:04 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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10 способов полюбить свои недостатки

Красота является визитной карточкой каждой женщины, поэтому представительницы прекрасного пола посвящают массу времени совершенствованию своего внешнего вида. И все же естественная красота и изящество достаются не каждой девушке. А те, кого все-таки природа наградила тонким станом, грациозностью и приятными чертами, также считают себя недостаточно привлекательными. В большинстве случаев настоящая причина таких «расстройств» кроется в психологическом состоянии. Неуверенность в себе – вот источник душевных терзаний.

Оказать «экстренную скорую помощь» в этой ситуации смогут практические рекомендации, которые научат принимать свои недостатки и воспринимать их, как достоинства.

Чтобы полюбить свои минусы, необходимо придерживаться советов специалистов.

1. Создать таблицу, где обозначить в двух колонках свои положительные и отрицательные качества. При этом столбик с «приятными» чертами часто перечитывать, а негативные пункты пытаться исправить, со временем превращая в достоинства и переписывая в соседнюю графу.
2. Вызывать у себя желание поменяться, мотивируя результатом в конце пути.
3. Поменять свое окружение. Общаться с целеустремленными личностями, которые излучают радость и пребывают в хорошем настроении.
4. Хвалить себя за проделанную работу и фиксировать на бумаге ежедневные достижения и новые препятствия, которые удалось преодолеть.
5. Стараться с радостью выполнять любое, даже самое нелюбимое дело. Следует руководствоваться мыслью, что из любой работы можно извлечь драгоценный опыт.
6. Избавиться от привычки жаловаться окружающим и прежде всего самому себе.
7. Часто делать комплименты себе за внешность и хвалить даже за самые обыденные незначительные выполненные дела.
8. Превратить критику своего тела в советы на пути к стройной фигуре. При каждом прогрессе хвалить себя за целеустремленность и умение добиваться поставленных целей.
9. Делать спонтанные приятные покупки, ходить в красивых вещах и всячески поднимать себе настроение.
10. Составлять свой дневной рацион только из полезных продуктов, заботиться о физическом и духовном здоровье.

Только полюбив себя и вселив уверенность в свои силы можно создать карьеру, обрести личную жизнь и стать счастливой!10 способов полюбить свои недостатки

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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