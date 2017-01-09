Думаете, любовь к скрытым манипуляциям – исключительно женский вид спорта? А вот и попались! Мужчины далеко не так наивны и прозрачны, как привык полагать слабый пол. И сейчас мы это докажем. Перед вами 5 самых популярных мужских способов управления поведением и настроением женщин.





5 видов мужских манипуляций в отношениях с женщиной

№1. Критика и обесценивание ее достоинств

Какая женщина может похвастаться абсолютной уверенностью в себе, кто из нас может признать, что ни капли не зависит от мнения окружающих? Увы, таких королев не сосчитать и на пальцах одной руки. Мужчины, которые жаждут власти и самоутверждения, могут воспользоваться этой женской слабостью, чтобы компенсировать собственную неполноценность. Как это происходит? Они давят на женщину постоянной критикой ее тела, мыслей и поступков. «Да кто ты вообще без меня! Кому ты, дура, будешь нужна?» Идет обесценивание личности, даме внушают, что она ни на что не способна, постепенно приучая к мысли о собственной никчемности. Цель – заставить ее подчиняться, стать зависимой от мужчины и не высовываться, чтобы было легче управлять ее поведением.

№2. Внушение чувства вины за свои же промахи

Нет механизма проще, чем переложить ответственность за свои неудачи и проблемы на плечи женщины с помощью годами отработанной схемы – внушения чувства вины. Так, можно пойти налево, а потом обвинить в своих грехах жену, мол, это ее вина, что она с головой ушла в работу, перестала надевать красивое белье и вообще его возбуждать. Или еще лучше: «я мало зарабатываю, потому что ты меня не вдохновляешь», «я много пью, потому что работаю ради тебя и наших детей!» Чувствуете подвох? С помощью перекладывания своей вины мужчина избавляет себя от необходимости что-то менять в самом себе, налагает на женщину роль «виновника торжества», вынуждая именно ее исправляться и совершенствоваться.

№3. Искажение идей равноправия

Слова такого мужчины пропитаны идеями феминизма, хотя и не в пользу женщины. «Боролись за равные права? Ну и не жалуйся теперь, что тащишь пакеты из магазина одна». Как вы уже поняли, такой мужчина прикрывается тем, что женщины сами хотели быть на равных, а значит, флаг им в руки! Естественно, он не прочь помогать по дому, на кухне или с детьми… вот только готовить не умеет, детские крики и сопли выводят его из себя, а убирать в туалете – не царское дело. И получается, что женщина пашет на двух работах, а еще тянет на себе хозяйство и воспитание отпрысков, не имея абсолютно никакой поддержки. На просьбы о помощи такие мужчины реагируют однотипно, мол, негоже мужику бабские указания терпеть.

№4. «Ссора из ничего» как повод обидеться

Что делать, если взрослому мужчине хочется пойти в паб и накатить пивка, а жена не позволяет? Или он давно просил ее убраться в доме / пойти на уступки в постели, но она уперлась и ни в какую? Правильно, затеять ссору из ничего, чтобы заставить ее пострадать в одиночестве и переосмыслить «плохое» поведение. Такой мужчина ни с того ни с сего начинает придираться к самым незначительным мелочам в доме, чтобы вывести спутницу из равновесия. После чего наиграно обижается и громко хлопает дверью. Выгод от этой манипуляции масса! Он ушел из дому, а значит, может делать, что хочет – пить, веселиться с друзьями, искать партнершу на одну ночь. Она же будет волноваться, ждать его и, конечно, исполнит любые желания, только бы искупить «вину». И это прекрасно.

№5. Мнимая глухота или «дорогая, ты что-то говорила?»

Абсолютно верно, каждый мужчина периодически впадает в вымышленную глухоту, слепоту и даже беспамятство, только бы избежать действий, делать которые не очень хочется. Например, жена диктует мужу список продуктов, тот кивает, но при этом залипает в планшете, а потом все делает не так – половину купить забывает, половину берет не того. Или она просит забрать ребенка из школы, а он «не услышал». Почему? Просто ему не интересно делать покупки вместо того, чтобы потягивать пивко у телевизора. Или работа оказалась важнее сына. Зато в следующий раз она все сделает сама, избавив мужчину от этой участи, разве не здорово придумано?

Есть еще особенные экземпляры, которые ощущают себя в седле, только выводя женщину из себя. Вот доведет ее до белого каления и стоит улыбается, смакуя приятное настроение. Ему доставляют удовольствие такие игры. От таких и надо бежать…

Текст: Flytothesky.ru