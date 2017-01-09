Если вы читаете эту статью, значит, в вашей семейной жизни настал не самый лёгкий период. Будьте уверены, здесь вы сможете найти все ответы на интересующие вас вопросы. Ведь статистика не так утешительна, она нам гласит, что каждый третий мужчина изменяет своей женщине. Здесь учитывались разные показатели, например, женатые и неженатые мужчины. Чтобы узнать всю правду, вам нужно лишь понаблюдать за своим мужем.





Совместную семейную жизнь невозможно представить без секса. Это один из трёх китов, на которых строятся крепкие отношения. Если в вашей интимной жизни всё хорошо, то есть не произошло никаких существенных изменений, значит, ваши подозрения напрасны. Исключением являются половые гиганты, но это редкость для наших дней. Мужчине тяжело удовлетворить двух женщин на протяжении длительного времени. Как правило, именно жена остаётся обделённая вниманием. Ей достаются лишь крохи с барского стола. А то и вовсе ничего. Если эта ситуация вам знакома, не спешите впадать в истерику. Постарайтесь разобраться в случившемся. Есть мужчины, которые вместо похода к любовнице, занимаются просмотром порнофильмов. Это конечно морально легче, потому что нет физического контакта с другой женщиной, но проблему не решает. Если мужчина пытается удовлетворить свои потребности в обиход потребностей жены, здесь срочно нужно что-то предпринимать. Вспомните выражение о том, что мужчина любит глазами. А теперь объективно оцените себя и ваши отношения. Если всё идеально, мужчине просто незачем идти на такой шаг. Ведь каждый человек старается поменять свою жизнь в лучшую сторону, но никак не наоборот.

Об измене могут рассказать тайные звонки и переписка. Обратите внимание на поведение мужчины. Если при вас он стал вдруг разговаривать короткими общими фразами, стремится поскорее закончить разговор, ведёт себя нервно, старается уйти в другую комнату, значит, он явно что-то скрывает. Вы, конечно же, можете исследовать содержимое телефона, но, вполне возможно, что ничего так и не найдёте. Умный здравомыслящий мужчина, если он, конечно, не хочет, чтобы вы об этом узнали, всегда удалит провокационные сообщения. Вполне возможно, что его близкая знакомая Даша, будет подписана под именем Толик или автосервис. Зато вы можете проанализировать частоту звонков. Если вам показалось подозрительным, что звонки с Толиком слишком часты, можете проверить номер. Для таких операций лучше использовать новую сим-карту. Если вам ответит женский голос, не нужно сразу впадать в панику и бросать трубку. Возможно, трубку взяла подруга или жена Толика, попробуйте этого самого Толика позвать, и если на том конце провода вам сообщат, что никакого Толика и в помине нет, то здесь уж точно можно начать волноваться. Но этот метод нельзя назвать действенным. Только на него полагаться не стоит, в вашем арсенале должны быть и другие методы проверки. Потому что жена Толика может принять вас за любовницу, и неадекватно на ваш звонок отреагировать, устроив при этом бедному Толику скандал. А может всё быть и по-другому, любовница, увидев, что ей звонит незнакомый номер, попросит коллегу взять трубку, и вы ничего не заподозрите. Звонить с номера мужа тоже не рекомендуется, потому что этот самый Толик непременно доложит о вашей проверке. А лишние проблемы вам ни к чему.

Можно своему мужчине устроить небольшую проверку. Зарегистрируйте новую страничку, постарайтесь туда добавить хоть немного друзей, только не со своего круга общения. Можете покидать заявки всем подряд, авось кто-то и добавит. Не забудьте выбрать несколько привлекательных картинок, которые подогревают фантазию. В интернете таких фотографий навалом. Если вы будете писать своему мужу с пустой страницы, он может обо всём догадаться, поэтому всё должно выглядеть правдоподобно. После того, как страничка будет готова, можете приступать к проверке. Напишите ему пару провокационных сообщений. Здесь нужен индивидуальный подход. Кому как не вам, знать, какие слова способны его зацепить. Тут уж если он удалит переписку, она останется на вашей странице. И вам есть, что предъявить в ответ.

Обратите внимание на то, как муж относится к вам и вашим детям. Если он вдруг стал невероятно заботливым, уделяет внимание, дарит подарки, значит, вам нужно насторожиться. Возможно, таким образом, мужчина хочет загладить свою вину. А это уже не так плохо, ведь мужчина осознал свою ошибку, стал по-настоящему ценить вас и детей. Зачастую подобное поведение наблюдается при однократной измене.

Дела будут обстоять хуже, если муж стал проявлять агрессию, а то и вовсе перестал замечать вас и детей. Это может говорить о скорых радикальных изменениях в вашей жизни. Таким поведением он пытается обвинить вас в случившемся, оправдать свой поступок. И, скорее всего, не заинтересован в дальнейшей совместной жизни с вами. Он может резко критиковать вас, вашу стряпню, вообщем, искать ссоры с вами. Не удивляйтесь, если после очередного скандала, он просто хлопнет дверью.

Вас должны насторожить задержки на работе. Если они стали случаться с завидной частотой, приглядитесь к своему благоверному повнимательней. Задержки могут случаться на самом деле, а могут быть отличным поводом для измены. Если раньше ваш муж не слыл трудоголиком, возможно он стал работягой, только в чужой постели.

Некоторые друзья могут быть в курсе похождений мужа. Мужчины ведь тоже любят сплетничать и делиться своими подвигами. Обратите внимание на их поведение, может они пытаются оградить вас от неприятной новости. Не начали ли они без причины жалеть вас? А может быть стали уделять больше внимания?

Обратите внимание на его внешний вид. Он стал пользоваться парфюмом? Обновил нижнее бельё? Решил привести в порядок свой пивной животик, а до этого ваши уговоры заняться собой не действовали? Говорит, что для вас старается, а внимания с его стороны не прибавилось? Тогда для кого он так старается, если не для вас? Вероятнее всего хочет произвести хорошее впечатление на любовницу.

Любая любовница требует к себе не только внимание, но и определённых капиталовложений. Если вы заметили утечку с семейного бюджета, постарайтесь записать на листок траты. Проанализируйте, кто сколько потратил. Если муж не нашёл достойного объяснения по поводу того, куда делась значительная сумма денег, постарайтесь поговорить с ним на чистоту. Возможно, он одолжил деньги другу и не стал вам говорить, может он копит деньги на семейный отдых или на комплект зимней резины для своей машины.

Распознать измену можно и по уликам. На теле мужчины могут появиться царапины, можно уловить запах незнакомого парфюма, на ворсистой обивке машины или на свитере может присутствовать волос любовницы. Возможно, любовница сама захочет с вами поговорить, если мужчина не стремится узаконивать с ней отношения, она может попытаться сама разрушить вашу семью. В качестве доказательств может предоставить переписку и интимные фото. Здесь уж точно закончились его похождения, играть в любовь на два фронта ему не дадут.

И напоследок хотелось вам сказать, чтобы вы не теряли самообладание. Возможно, и нет вовсе никакой измены, может быть, муж скрывает от вас проблемы с потенцией, а вам не хочет ничего говорить, чтобы вы не подумали, что он уже ни на что не способен. Скрывает проблемы с работой и финансами, чтобы вы не усомнились в его способности обеспечить семью. Да может быть всё что угодно. Возможно, вам просто нужно поговорить по душам, и ваши опасения развеются как утренний туман.

Текст: Flytothesky.ru