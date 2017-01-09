Кому не приходилось просыпаться в таком ужасном настроении, что даже заставить себя выбраться из кровати казалось почти невозможным? Итак, вы просыпаетесь, ругая про себя весь мир (или вслух, к несчастью для вашей второй половины) и с ужасом понимаете, что впереди еще целый день.

Случаются дни, когда вы не чувствуете в себе той легкости и оптимизма, как хотелось бы. Причем, как правило, ничего не случилось, но ваши собственные мысли омрачают настроение.

Если вы проснулись во взвинченном состоянии, переключиться на другую волну и направить день в нужное русло помогут 5 несложных действий.





1. Пойте

Пение способно почти мгновенно улучшить настроение. Польза от пения особенно сильно проявляются в хоре, но если рядом нет поклонников музыки, ничуть не хуже спеть в одиночку или вместе с любимым исполнителем.

Начиная утро с песни, вы сосредотачиваетесь на мелодии и отвлекаетесь от мнимых проблем. Сам процесс пения заставляет дышать глубже, способствуя ощущению благополучия.

2. Вспомните счастливые мгновения

Недавнее психологическое исследование показало, что даже просматривая фотографии счастливых моментов, человек испытывает на 11% больше позитивных эмоций. Участники отмечали, что возрастает спокойствие, расслабленность, легкость, внимательность и даже ощущение, что их любят и ценят, когда они просто смотрели на фото.

Так что если уже с утра нахлынула хандра, откройте семейный альбом и внимательно рассмотрите фотографии с самыми дорогими для вас моментами. Вы можете почувствовать себя лучше, вспоминая о путешествиях, радостных событиях или просто о беззаботном времяпровождении с близкими.

3. Улыбнитесь

Улыбка — это непроизвольная реакция на приятные ощущения, но совсем не обязательно испытывать счастье, чтобы улыбаться. Фальшивая улыбка тоже полезна.

Выражение лица способно пробуждать эмоции — это так называемая положительная обратная связь. Когда мы улыбаемся, то даем сигнал мозгу, что счастливы. Помимо прочего, улыбка абсолютно бесплатна и ее можно повторять сколько угодно и в любой момент в течение утра.

4. Проявите доброту

Становится ли вам теплее на душе, когда вы видите, как кто-то помогает старику с тяжелой сумкой? Замечали ли, как бывает приятно отдать свой парковочный талон другому, если у вас осталось время и оно вам больше не нужно?

Тогда вас не удивит, что спонтанные проявления доброты позитивно влияют и на того, кому делают добро, и на того, кто это делает. И даже на сторонних наблюдателей. Некоторые добрые дела требуют всего пары минут: например, купить еду для нуждающегося по дороге на работу, или внести пожертвование онлайн, или написать записку с благодарностью любимому человеку, чтобы позже он мог ее найти.

5. Вспомните три хорошие вещи

Наконец, упражнение «Три хорошие вещи» — это верный способ быстро почувствовать себя лучше, и сделать его можно все еще лежа в постели.

Возьмите блокнот и кратко запишите следующее:

— Три вещи, которые вчера особенно удались, и почему. Может быть, вас похвалили на работе, потому что вы успешно справились с поручением, или приготовили потрясающий обед, потому что вы отличный повар, или достигли свой цели в спортзале, потому что шли до конца и не сдались.

— Три вещи, за которые вы любите себя. Фигура позволяет носить мини-шорты? Или мастерски разгадываете кроссворды?

— Три вещи, которые вы с нетерпением ждете. Возможно, вечер в кругу семьи или новый сезон «Игры престолов».

Когда мы концентрируемся на хорошем, то чувствуем себя лучше и в данный момент, и в будущем тренируемся видеть во всем положительные стороны.

Текст: Flytothesky.ru