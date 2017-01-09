Поцелуи – это однозначно приятно. Они улучшают настроение, повышают самооценку, мотивируют, заряжают энергией и позитивом и просто радуют. Кстати, а что вы знаете о поцелуе, кроме того, что это проявление уважения, теплых чувств и, конечно же, любви?





1. Долгий поцелуй действует как наркотик

В процессе поцелуя высвобождаются эндорфины, чей состав почти аналогичен морфину. Именно эндорфины и отвечают за наши эмоции: вот почему вы так счастливы после поцелуя. У вас плохое настроение? Немедленно поцелуйте своего любимого человека и почувствуйте прилив позитивных эмоций. Целовать человека, к которому вы равнодушны, не имеет смысла. Не сработает. Любовь – это таки химия или даже алхимия.

2. Многие серьёзные заболевания могут передаваться через поцелуи

Нет, ВИЧ-инфекцию через поцелуй вы не подхватите, если только у вас нет серьёзных заболеваний дёсен. Тем не менее, существует ряд заболеваний, которые могут передаваться именно через поцелуи: герпес, инфекционный мононуклеоз, бородавки, гепатит B и, конечно же, ОРЗ.

3. Филематология и филемафобия

Вы когда-нибудь слышали о филематологии? Наверняка нет. А это самая настоящая наука о поцелуях, и появилась она в 19 веке. Филематология изучает техники поцелуя и значение поцелуев в разных мировых культурах. А вот филемафобия – это страх поцелуев, и многие люди ею страдают, представьте себе. Одни филемафобы боятся микробов, которые передаются через поцелуи, другие просто не умеют целоваться и потому избегают всяческих отношений.

4. Поцелуи полезны для здоровья

Целуйтесь больше и дольше, чтобы быть здоровым. Фокус заключается в том, что поцелуи улучшают циркуляцию крови, предотвращают и снимают головную боль, улучшают здоровье кожи и могут даже помочь снизить риск развития кариеса. Пары, которые целуются несколько раз в день, имеют со здоровьем значительно меньше проблем. Чем не повод, чтобы целоваться чаще?

5. В некоторых странах поцелуи запрещены

Поцелуи и законодательство иногда вступают в конфликт. В Египте, например, это категорически нельзя делать на людях. Такие «общественные» поцелуи также запрещены в некоторых других странах, включая США. Касательно поцелуев существуют весьма весёлые и порой странные законы. А вы знали, что в Хартфорде (штат Коннектикут) женщина не может целоваться с мужем в воскресенье? Интересно только, кто это проверяет?

6. Губы являются одним из самых чувствительных участков тела

Ваши губы гораздо более чувствительны, чем, скажем, кончики пальцев, и всё это благодаря огромному количеству рецепторов. Возможно, это и есть главная причина тому, почему нам всем так нравится целоваться.

7. За один простой поцелуй можно обменяться 278 видами различных бактерий

И это грустный факт, который, конечно, не означает, что теперь вы должны бояться целоваться. Просто чистите зубы и дезинфицируйте полость рта. А вот французский поцелуй длительностью в 10 секунд уже способен транспортировать 80 миллионов бактерий между вами и вашим партнёром.

8. Поцелуи помогают сжигать калории

Нет, поцелуи не стоит сравнивать с физическими тренировками, и они не помогут вам потерять пару килограмм за неделю, даже если вы будете целоваться круглосуточно, зато они сжигают более 1500 калорий в час. В процессе французского поцелуя участвуют 34 лицевые мышцы, то есть, когда вы целуете своего партнёра, вы сжигаете, по меньшей мере, 6 калорий. Включите это приятное упражнение в каждодневный распорядок дня.

9. Поцелуи могут предотвратить преждевременное старение

Активная тренировка 34 лицевых мышц однозначно противодействует преждевременному старению. Регулярные поцелуи укрепляют эти мышцы и предотвращают провисание щёк. Зачем тратить деньги на дорогие кремы и косметологов, когда вы можете поцеловать своего любимого человека бесплатно и сделать вас обоих счастливыми?

Текст: Flytothesky.ru