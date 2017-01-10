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Последнее желание умирающего бездомного

11.01.2017 01:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как-то в один из холодных декабрьских дней в городе Фресно (штат Калифорния) Дженин-Лачетте Дишейзер заметила печального бездомного человека с белой собакой, свернувшейся калачиком на его руках. Дженин заговорила с ним и услышала душераздирающую историю…

Его зовут Клиффорд Джеймс Герберт. Когда-то он был работником на ферме и владельцем ремонтной мастерской, но в 2006 году потерял работу из-за осложнений после операции на сердце и трахеотомии. Вскоре он стал бездомным, а теперь Клиффорд умирает от рака, буквально доживая свои последние недели.

Тем не менее, этот мужчина больше всего беспокоился о своей собаке Бейби и буквально умолял Дженин найти ей хороший дом и любящих хозяев. Клиффорд рассказал, как он спас собаку от избивавшего её человека. «Бейби – это весь мой мир, – сказал он. – Это мой лучший друг. Она защищает меня».

Дженин Дишейзер создала страницу для сбора средств на GoFundMe для того, чтобы забрать Клиффорда и Бейби с улицы. Теперь мужчина живет в мотеле, а Бейби нашла семью и даже одну маленькую девочку в качестве новой подружки. По крайней мере, самое большое желание Клиффорда о том, чтобы Бейби была пристроена в хорошие руки, уже выполнено.

Как-то в один из холодных декабрьских дней Дженин-Лачетте Дишейзер заметила печального бездомного человека с белой собакой

Последнее желание умирающего бездомного

Её настолько тронула эта картина, что она подошла к ним и заговорила с мужчиной

Последнее желание умирающего бездомного

Его звали Клиффорд Джеймс Герберт, и он умирал от рака. Он доверил Дженин свое последнее желание…

Последнее желание умирающего бездомного

Найти постоянный дом для своей любимой собаки Бейби. «Она – это весь мой мир».

Последнее желание умирающего бездомного

Дженин создала страницу на GoFundMe чтобы собрать средства и забрать Клиффорда и Бейби с улицы

Последнее желание умирающего бездомного

Хорошая новость: Бейби ужа обрела семью и даже одну маленькую девочку в качестве новой подружки

Последнее желание умирающего бездомного

Последнее желание умирающего бездомного

Последнее желание Клиффорда пристроить Бейби в хорошие руки было выполненоПоследнее желание умирающего бездомного

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: Новости
 
 
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