Как-то в один из холодных декабрьских дней в городе Фресно (штат Калифорния) Дженин-Лачетте Дишейзер заметила печального бездомного человека с белой собакой, свернувшейся калачиком на его руках. Дженин заговорила с ним и услышала душераздирающую историю…

Его зовут Клиффорд Джеймс Герберт. Когда-то он был работником на ферме и владельцем ремонтной мастерской, но в 2006 году потерял работу из-за осложнений после операции на сердце и трахеотомии. Вскоре он стал бездомным, а теперь Клиффорд умирает от рака, буквально доживая свои последние недели.

Тем не менее, этот мужчина больше всего беспокоился о своей собаке Бейби и буквально умолял Дженин найти ей хороший дом и любящих хозяев. Клиффорд рассказал, как он спас собаку от избивавшего её человека. «Бейби – это весь мой мир, – сказал он. – Это мой лучший друг. Она защищает меня».

Дженин Дишейзер создала страницу для сбора средств на GoFundMe для того, чтобы забрать Клиффорда и Бейби с улицы. Теперь мужчина живет в мотеле, а Бейби нашла семью и даже одну маленькую девочку в качестве новой подружки. По крайней мере, самое большое желание Клиффорда о том, чтобы Бейби была пристроена в хорошие руки, уже выполнено.

Как-то в один из холодных декабрьских дней Дженин-Лачетте Дишейзер заметила печального бездомного человека с белой собакой





Её настолько тронула эта картина, что она подошла к ним и заговорила с мужчиной





Его звали Клиффорд Джеймс Герберт, и он умирал от рака. Он доверил Дженин свое последнее желание…





Найти постоянный дом для своей любимой собаки Бейби. «Она – это весь мой мир».





Дженин создала страницу на GoFundMe чтобы собрать средства и забрать Клиффорда и Бейби с улицы





Хорошая новость: Бейби ужа обрела семью и даже одну маленькую девочку в качестве новой подружки









Последнее желание Клиффорда пристроить Бейби в хорошие руки было выполнено

Текст: Flytothesky.ru