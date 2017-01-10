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Последнее желание умирающего бездомного
11.01.2017 01:02 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как-то в один из холодных декабрьских дней в городе Фресно (штат Калифорния)
Его зовут Клиффорд Джеймс Герберт. Когда-то он был работником на ферме и владельцем ремонтной мастерской, но в 2006 году потерял работу из-за осложнений после операции на сердце и трахеотомии. Вскоре он стал бездомным, а теперь Клиффорд умирает от рака, буквально доживая свои последние недели.
Тем не менее, этот мужчина больше всего беспокоился о своей собаке Бейби и буквально умолял Дженин найти ей хороший дом и любящих хозяев. Клиффорд рассказал, как он спас собаку от избивавшего её человека. «Бейби – это весь мой мир, – сказал он. – Это мой лучший друг. Она защищает меня».
Дженин Дишейзер создала страницу для сбора средств на
Как-то в один из холодных декабрьских дней Дженин-Лачетте Дишейзер заметила печального бездомного человека с белой собакой
Её настолько тронула эта картина, что она подошла к ним и заговорила с мужчиной
Его звали Клиффорд Джеймс Герберт, и он умирал от рака. Он доверил Дженин свое последнее желание…
Найти постоянный дом для своей любимой собаки Бейби. «Она – это весь мой мир».
Дженин создала страницу на GoFundMe чтобы собрать средства и забрать Клиффорда и Бейби с улицы
Хорошая новость: Бейби ужа обрела семью и даже одну маленькую девочку в качестве новой подружки
Последнее желание Клиффорда пристроить Бейби в хорошие руки было выполнено
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Как-то в один из холодных декабрьских дней в городе Фресно (штат Калифорния) Дженин-Лачетте Дишейзер заметила печального бездомного человека с белой собакой,...
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