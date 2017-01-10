МИНСК, 11 янв — Sputnik. Указ, регламентирующий порядок въезда на территорию Беларуси иностранцев через международный пункт пропуска в аэропорту Минск сроком на 5 суток, официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, документ вступит в силу через месяц с этого момента.

Безвизовый порядок распространяется на граждан 80 государств: на США и 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, Японию и другие государства. Список стран с безвизовым въездом в Беларусь>>

Опасения российской стороны

Хотя решение белорусских властей "открыть ворота" в Национальном аэропорту для иностранных туристов не распространяется на гостей, прилетающих из РФ или летящих в Россию (так как эти рейсы являются внутренними — Sputnik), в союзном государстве прозвучало опасение о том, что новые правила въезда в Беларусь скажутся на национальной безопасности обеих стран.



© Sputnik Сергей Гунеев Кремль прокомментировал введение безвизового режима в Беларуси

Так исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе не исключила принятия в дальнейшем российской стороной мер, чтобы "какие-то сомнительные люди либо страны, вызывающие опасения, в дальнейшем граждане этих стран не могли свободно проникнуть в Россию".

Между тем, правоохранительные органы заверили, что нежелательные иностранцы в Россию через открывшийся в Национальном аэропорту "Минск" пятидневный безвизовый коридор не попадут. В указе имеются положения, направленные на то, чтобы не допустить неконтролируемого проникновения иностранцев, воспользовавшихся возможностью безвизового въезда в Беларусь, на российскую территорию. В настоящее время Минск и Москва готовят план мероприятий, среди которых интеграция информационных ресурсов, совместный контроль за пребыванием иностранцев и лиц без гражданства.

По новым правилам, турист, въехавший в Беларусь на 5-дневный срок без визы, должен покинуть страну также через Национальный аэропорт "Минск".

"Можно ли выехать из Беларуси НЕ через аэропорт MSQ? Пока — нет. Как въезд так и выезд из Беларуси должен быть через аэропорт", — написал в своем аккаунте в Фейсбуке заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

Сдержанный оптимизм туристического рынка

Турбизнес Беларуси приветствовал решение белорусских властей. "Мы лоббировали этот вопрос в течение десяти лет", — заявил на брифинге в МПЦ Sputnik Беларусь руководитель Республиканского союза туристических организаций (РСТО) Беларуси Валентин Цехмейстер.

Представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) в Белоруссии, директор ГК "Белагротревел" Филипп Гулый заявил о необходимости проведения работы, связанной с маркетингом и продвижением национального турпродукта.

В свою очередь начальник отдела маркетинга и качества туристических услуг министерства спорта и туризма Беларуси Анна Муха считает, что реализация данного указа позволит привлечь в страну больше иностранных туристов.

В десятку стран, из которых приехали в Беларусь туристы в 2016 году, вошли также Польша, Молдова, Латвия, Германия. Казахстан, Турция (более 20 тысяч, что составило рост на 40%), Израиль (более 18 тысяч, что в два раза больше, чем в предыдущем году), Китай (16,4 тысячи человек, что на 18,5% больше, чем в 2015 году), отметила она.

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