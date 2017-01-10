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Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз
11.01.2017 13:02 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум спешит поделится с читателем забавными надписями, где убранная или, наоборот, добавленная буква сыграла очень значительную роль в трактовании написанного!
Как, как можно быть против котиков?
Нет, не стану туда записываться!
А копыт у вас там не завалялось?
Конфеты для криминалистов
Тирион прав как никогда!
Креатив в общественной уборной
Спасибо за разрешение, дверка
Коротко и по существу
Вот ещё надписи в магазине меня не оскорбляли!
То есть натуралам туда нельзя?
Лучше к нему не соваться
Наверно, хороший городок…
Сама такая!
Но, но, но у меня только Игорь…
Теперь я знаю к кому обратиться для строительства конюшни
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Иногда одна пропущенная буква может в корне поменять значение слова. Не страшно, если такая ошибка возникла в дружеской переписке, но если опечатка была допущена...
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