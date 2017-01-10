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Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз

11.01.2017 13:02 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум спешит поделится с читателем забавными надписями, где убранная или, наоборот, добавленная буква сыграла очень значительную роль в трактовании написанного!

Как, как можно быть против котиков?

Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз

Нет, не стану туда записываться!

Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз

А копыт у вас там не завалялось?

Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз

Конфеты для криминалистов

Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз

Тирион прав как никогда!

Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз

Креатив в общественной уборной

Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз

Спасибо за разрешение, дверка

Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз

Коротко и по существу

Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз

Вот ещё надписи в магазине меня не оскорбляли!

Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз

То есть натуралам туда нельзя?

Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз

Лучше к нему не соваться

Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз

Наверно, хороший городок…

Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз

Сама такая!

Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз

Но, но, но у меня только Игорь…

Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз

Теперь я знаю к кому обратиться для строительства конюшни

Работа над ошибками: эти вывески рассмешат вас до слёз

 
 
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Иногда одна пропущенная буква может в корне поменять значение слова. Не страшно, если такая ошибка возникла в дружеской переписке, но если опечатка была допущена...

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