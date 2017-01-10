Чтобы легко идти по жизни и играючи переступать через препятствия, которые любит учинять злодейка-судьба, человек должен обладать хорошим запасом внутренней силы. К сожалению, все реже в наше время удается оставить его неприкосновенным. Когда проблем становится слишком много, а негативные мысли загоняют нас в угол, наша внутренняя сила иссякает. Её запас не бесконечен, поэтому человеку нужно уметь своевременно пополнять закрома внутренней силы, чтобы в решающий момент не стать беспомощным перед лицом жизненных трудностей.

Есть 10 секретов внутренней силы, которые необходимо знать каждому, чтобы понимать, откуда она берется и как работает.





1. Внутренняя сила рождается и закаляется в трудностях.

Сила обретается в душе храбреца. Когда возникает проблема, не сидите без дела и не позволяйте ей отравлять вашу жизнь. Чем скорее вы атакуете монстра, тем больше у вас шансов застать его врасплох и победить всухую. Когда вы дадите себе установку своевременно реагировать на проблему, не дав ей пустить корни, разрешение неудобной ситуации будет наступать куда быстрее. Вы будете не терять внутреннюю силу, а только приумножать её.

2. Контроль над эмоциями помогает стать сильнее.

Не недооценивайте свои эмоции. Каждая человеческая эмоция энергетически заряжена. Значит, именно вам решать, на что будет израсходована их энергия. Подавление эмоций только впустую потратить запасы внутренней силы. Гнев, злость, обида, ненависть, зависть обладают огромным разрушительным потенциалом. Направляя их внутрь себя, вы рискуете не оставить там камня на камне. Радость, счастье, восторг несут энергию созидания и способны высвободить ваш творческий потенциал. Учитесь не подавлять эмоции, а перенаправлять их туда, где энергия более необходима. Например, на решение проблемы. Осознайте свои эмоции, и тогда откроете путь к их контролю.

3. Сильные могут переступать через свои страхи.

Любому человеку подвластно овладеть своим страхом, лишить его доминирующей позиции и сделать собственным советчиком. Он будет предупреждать об опасностях и возможных ошибках, но не сможет контролировать и принимать решения за вас. Главное начать с мелочей, а привычка чуть позже выработается сама собой. Чувство страха насовсем не исчезнет, но перестанет определять вашу жизнь.

4. Открыть доступ к внутренним резервам помогает позитивное мышление и оптимистичный настрой.

Вера – мощная вещь, её нельзя недооценивать. Если вы верите в хороший исход ситуации, то для вас действительно в скором времени откроются пути к быстрому разрешению. Настроенность на неудачу только усугубит положение, породив апатию и бездействие. Тогда не произойдет и нужного высвобождения энергии.

5. Помните о втором дыхании.

Наверное, вы слышали о феномене второго дыхания, которое открывается у спортсмена перед финишем, когда силы практически на исходе. Но он продолжает движение, несмотря на боль и отсутствие сил. И тогда в награду за упорство у спортсмена открывается новый источник энергии.

Так и в жизни. В самое тяжелое время, когда иссякают абсолютно все силы, важно не останавливаться, а идти дальше, несмотря ни на что. Взяв за привычку проявлять настойчивость, вы сами поразитесь, узнав, на что способны. Сила есть внутри у каждого человека. Решив продолжать двигаться, вы получите доступ к резервному источнику энергии. В противном случае, этот резерв не откроется.

6. Проявить внутреннюю силу можно волевым решением.

Не так давно ученые выдвинули гипотезу, что частое использование силы воли приводит к её истощению. Но она до сих пор не подтвердилась и вряд ли подтвердится. Действительно обратное. Все чаще проявляя силу воли, вы увеличиваете свою внутреннюю силу.

Хорошая тренировка для силы воли – занятия спортом. Каждый день, преодолевая лень и боль, принимая одно волевое решение за другим, вы учитесь быть сильными.

7. Медлить – не лучшее решение.

Прокрастинация до добра не доводит. Практикуя постоянное откладывание дел на потом, можно в один прекрасный день ощутить себя ни на что не способными. Ваша внутренняя сила перегорает от промедления, её энергия нейтрализуется. Ради себя самих стоит начать бороться с желанием отложить решение проблем до лучших времен.

8. Понимая, как люди взаимодействую энергетически, вы научитесь избегать тех, кто посягает на резервы вашей силы.

Энергетический вампиризм – это не сказки, а суровая реальность. Люди способны незаметно влиять друг на друга. От общения с одними у вас значительно поднимается настроение и самооценка, а после разговора с другими возникает вялость, появляется негативный настрой и пропадает всякое желание с кем-либо разговаривать. Такие люди называются энергетическими вампирами. Если среди ваших знакомых есть такие индивидуумы, лучше держаться от них подальше. Будьте жесткими и бескомпромиссными в этом волевом решении.

9. Ваша стрессоустойчивость напрямую связана с вашей внутренней силой.

То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Тренируя в себе стрессоустойчивость, ваша внутренняя сила возрастает автоматически.

10. Помните: внутренняя сила – восполняемый ресурс.

Сильным людям тоже нужен отдых, чтобы восполнить энергетический баланс. Отдыхать нужно не только телом, но также умом и душой. Не считайте это проявлением слабости. Слабыми становятся только те, кто вообще не отдыхает. Поэтому не отказывайтесь от возможности перевести дух. Это никогда не бывает лишним.

Текст: Flytothesky.ru