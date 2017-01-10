Здесь мы поговорим о неприятных поступках, которые позволяют себе мужчины. Ошибаться, конечно же, могут все, но когда некорректный поступок повторяется, нужно принять меры. Плохое поведение не должно войти в привычку. Вы хрупкая и нежная женщина, а не груша для битья и оскорблений.





Возможно, вы сталкивались с подобной ситуацией, когда договариваетесь с парнем о встрече, а он в сотый раз опаздывает. Вас, конечно же, это сильно раздражает, но после его извинений, вы ему прощаете. Как тут не понять, что у него дела, заботы, работа, вот и опоздал. Но чувство горечи всё равно остаётся. Если разобраться, опоздание на час и более – серьёзный проступок. Если парень регулярно опаздывает, значит, он ставит свои заботы выше ваших свиданий. А если он при этом не звонит, чтобы предупредить о своей задержке, вам нужно задуматься над серьёзностью ваших отношений. Возможно, вы относитесь к отношениям серьёзно, а вот про вашего парня этого не скажешь. Когда кавалер дорожит отношениями, он не позволит себе регулярные опоздания. Если такое случится, он обязательно позвонит и предупредит о своей задержке. Настоящий мужчина подтверждает свои слова действиями. Всё остальное – пустая болтовня.

Если вам мужчина дорог, дайте ему понять, что, однажды, вы его не будете дожидаться, и это будет последней каплей вашего бескрайнего терпения.

Подумайте десять раз, прежде чем связываться с маминым сынком. Возможно, вы молодая хозяйка, которой нужно набраться опыта. А опыт, как известно, приходит со временем. Но это не даёт повода вас оскорблять. Если ваш избранник часто акцентирует внимание на том, что его мама всё делает лучше, бегите от него. Согласитесь, очень унизительно выслушивать поучения от парня и его мамы. Очень неприятно, когда тебя пытаются по каждому удобному поводу ткнуть носом. Ждать и надеяться, что парень поменяется, достаточно наивно. Подобное поведение вошло в привычку, а менять свои привычки не так-то просто. Если ваш избранник скучает по маме и его не устраивает ваша стряпня и то, как вы ведёте быт, пусть он отправляется жить к маме. Похоже на то, что даже самая идеальная женщина не сможет ему угодить.

Сексуальный эгоизм – не такая редкость, как кажется на первый взгляд. Если ваш партнёр получает удовольствие, но при этом забывает о вас, задумайтесь над смыслом ваших отношений. Вы живёте не для того, чтобы безоглядно ублажать любимого, забывая о себе. Вы не наложница, которая только и мечтает о том, чтобы удовлетворить своего хозяина. Вы свободная женщина, вы имеете право получать удовольствие от интимных отношений. Более того, никто не имеет законного права принуждать вас к тому, чего вы не хотите делать.

Даже в наш современный век некоторые представители сильного пола считают, что женщина должна всю жизнь просидеть на кухне. Материнство – одна из главных женских ролей. Но это не означает, что женщину нужно ущемлять в её правах. Вероятно, мужчине невдомёк, что быть мамой тоже очень тяжело. Это трудная повседневная работа. По закону работодатель должен предоставить рабочему отпуск и это считается нормой. Странно, но такой мужчина не может понять, что матери тоже нужен отдых. Он ведёт себя деспотично, чуть ли не силой удерживает жену дома, запрещает выходить на работу, ставит ультиматумы. Хотите ли вы провести всю свою жизнь в четырёх стенах, решать вам. Если вы не готовы к такой незавидной участи, отстаивайте свои права, приводите весомые аргументы, боритесь за право быть счастливой.

Не прощайте мужчину, который вас оскорбляет, угрожает и избивает. Нет никакого оправдания такому поведению, даже если женщина неправа. Никто не имеет права избивать и унижать другого человека. Цените себя и свою жизнь. Больше по этому поводу нечего добавить.

Текст: Flytothesky.ru