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Авантюрист держал пари на то, что обгонит скаковую лошадь, и сделал это!

11.01.2017 15:16 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Легенда покера и любитель пари Амарилло Слим (настоящее имя Томас Остин Престон Младший) был широко известен в кругах людей азартных и при деньгах. Эти джентельмены только и делали, встречаясь друг с другом, что обсуждали новые безумные пари этого авантюриста. Ловкость, смекалка и способность блестяще выйти из, казалось бы, безвыходных ситуаций делали его живой легендой как среди знакомых, так и среди незнакомцев. Слава Амарилло бежала впереди него.

Авантюрист держал пари на то, что обгонит скаковую лошадь, и сделал это!
Nyt.com
Амарилло Слим

Но этот случай поразил всех, даже тех, кто ранее был скептично настроен к нашему герою. Слим поспорил на ипподроме, что обойдёт скаковую лошадь на дистанции 100 метров! Но как, как он собирается это сделать?..

Впрочем, спорщик поставил своим оппонентам, которых набралось аж 38 человек, одно условие. Его он собирался огласить после того, как джентельмены ударят по рукам, скрепив пари. Условие это, якобы, не будет нечестным по отношению к противникам. Раззуженные любопытством спорщики согласились на это и странный заезд начался.

Деньги — 5000 долларов — переданы гаранту, и Амарилло произносит своё условие: дистанцию следует разделить на два отрезка по 50 метров. Всё дело в том, что скаковые лошади останавливаются с большим трудом, и нашему герою, заядлому игроку на скачках, это было, разумеется, известно. Под восхищённые крики и аплодисменты Слим с лёгкостью выиграл заезд!

Впрочем, участники пари ни о чём не жалели: потеряв чуть больше сотни баксов с каждого, взамен они получили поистине великолепное шоу!

 
 
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Фактрум рассказывает историю, в конце которой читатель непременно крякнет от удивления, ведь этому хитрецу удалось невероятное — обогнать настоящую скаковую...

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