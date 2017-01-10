﻿ 20 потрясных анекдотов, которыми вы непременно захотите поделиться. 21.by
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20 потрясных анекдотов, которыми вы непременно захотите поделиться

11.01.2017 15:08 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю двадцатку свежих анекдотов, которыми лучше всего наслаждаться в обществе друзей.

20 потрясных анекдотов, которыми вы непременно захотите поделиться

Домашние задания нужны для того, чтобы поссорить детей и родителей.

 
 
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Анекдоты — это неисчерпаемый источник хорошего настроения. Вот иногда прочитаешь несколько смешных шуток и сразу получаешь заряд позитивных эмоций.

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