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20 потрясных анекдотов, которыми вы непременно захотите поделиться
11.01.2017 15:08 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю двадцатку свежих анекдотов, которыми лучше всего наслаждаться в обществе друзей.
Домашние задания нужны для того, чтобы поссорить детей и родителей.
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Анекдоты — это неисчерпаемый источник хорошего настроения. Вот иногда прочитаешь несколько смешных шуток и сразу получаешь заряд позитивных эмоций.
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