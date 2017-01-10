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Головоломка «Таинственное преступление»: сможете определить преступника?
11.01.2017 15:39 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам попробовать свои силы в разгадке интересной головоломки! Внимательно прочитайте задание и посмотрите на картинку.
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В жаркий летний денёк инспектор Варнике преследовал преступника. Он прошёл через небольшой лесок и оказались на берегу местной речки, весьма быстрой и глубокой.
На берегу Варнике увидел несколько отдыхающих парней и подошёл к ним. Он задал вопрос:
— Я здесь разыскиваю молодого человека примерно ваших лет. Он побежал в эту сторону. Вы его случайно не видали?
Один из компании сказал:
Компания отзывчивых парней хотела даже одолжить Варнике свою лодку, но инспектор поспешил от этого предложения отказаться.
Как вы думаете, почему Варнике остался на этом берегу реки и не погнался за преступником на другом берегу?
Ответ
Необходимо внимательно прочитать описание реки. Если она глубокая и обладает сильным течением, то парня быстро бы снесло, поэтому он никак бы не мог выбраться ровно напротив того места, где он якобы зашёл в воду. Поэтому одним из преступников является парень из компании на этом берегу.
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