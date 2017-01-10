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Головоломка «Таинственное преступление»: сможете определить преступника?

11.01.2017 15:39 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вам попробовать свои силы в разгадке интересной головоломки! Внимательно прочитайте задание и посмотрите на картинку.

***

В жаркий летний денёк инспектор Варнике преследовал преступника. Он прошёл через небольшой лесок и оказались на берегу местной речки, весьма быстрой и глубокой.

На берегу Варнике увидел несколько отдыхающих парней и подошёл к ним. Он задал вопрос:

— Я здесь разыскиваю молодого человека примерно ваших лет. Он побежал в эту сторону. Вы его случайно не видали?
Молодые люди в один голос принялись утверждать, что буквально пару минут тому назад около них быстро пробежал какой-то парень.

Один из компании сказал:
— Как раз здесь он вбежал в реку. Вот, поглядите, он уже на той стороне и вылезает из воды! Скорее, скорее, вы ещё успеете его поймать!

Головоломка «Таинственное преступление»: сможете определить преступника?

Компания отзывчивых парней хотела даже одолжить Варнике свою лодку, но инспектор поспешил от этого предложения отказаться.
— Пусть он убегает, — промолвил инспектор, — сейчас я хочу познакомиться именно с вами!

Как вы думаете, почему Варнике остался на этом берегу реки и не погнался за преступником на другом берегу?

Ответ

Головоломка «Таинственное преступление»: сможете определить преступника?

Необходимо внимательно прочитать описание реки. Если она глубокая и обладает сильным течением, то парня быстро бы снесло, поэтому он никак бы не мог выбраться ровно напротив того места, где он якобы зашёл в воду. Поэтому одним из преступников является парень из компании на этом берегу.

Головоломка «Таинственное преступление»: сможете определить преступника?

 
Теги: знакомства
 
 
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