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Лучшие анекдоты из Одессы, которые без труда рассмешат вас

11.01.2017 15:51 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вам очаровательные анекдоты, которые отлично передают колорит и самобытность одесситов!

Лучшие анекдоты из Одессы, которые без труда рассмешат вас

Одесский дворик:
— Сёмочка иди кушать!
— Мама Циля, я уже покушал у Павлика!
— Ой! Это не сын, а золото!

 
 
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Если вы когда-нибудь были в Одессе, то наверняка у вас остались самые лучшие воспоминания об этом. Многое прекрасно в этом городе: и тихие улочки, и пляжи,...

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