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Лучшие анекдоты из Одессы, которые без труда рассмешат вас
11.01.2017 15:51 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам очаровательные анекдоты, которые отлично передают колорит и самобытность одесситов!
Одесский дворик:
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Если вы когда-нибудь были в Одессе, то наверняка у вас остались самые лучшие воспоминания об этом. Многое прекрасно в этом городе: и тихие улочки, и пляжи,...
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