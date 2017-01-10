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10 самых трогательных фотографий в истории
11.01.2017 14:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
1. Несколько мгновений до счастья, 1955 год
2. Пара не может сдержать смех во время своей первой в жизни фотосессии, 1890г
3. Сержант Фрэнк Прейтор кормит котенка, который остался без матери.
4. Лучшие друзья
5. Австрийский мальчик получил в подарок новые туфли во время Второй мировой войны
6. Концерт для одного слушателя
7. Очередь за молоком. 1954 год
8. Глухой мальчик впервые слышит звук благодаря техническому прогрессу. 1974 год
9. Животные используются как часть медицинской терапии, 1956 год
10. Счастливый французская девочка и ее кот, 1959
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1. Несколько мгновений до счастья, 1955 год 2. Пара не может сдержать смех во время своей первой в жизни фотосессии, 1890г 3. Сержант Фрэнк Прейтор кормит котенка,...
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