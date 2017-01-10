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10 самых трогательных фотографий в истории

11.01.2017 14:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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1. Несколько мгновений до счастья, 1955 год

10 самых трогательных фотографий в истории

 2. Пара не может сдержать смех во время своей первой в жизни фотосессии, 1890г

10 самых трогательных фотографий в истории

 3. Сержант Фрэнк Прейтор кормит котенка, который остался без матери.

10 самых трогательных фотографий в истории

 4. Лучшие друзья

10 самых трогательных фотографий в истории

5. Австрийский мальчик получил в подарок новые туфли во время Второй мировой войны

10 самых трогательных фотографий в истории

6. Концерт для одного слушателя

10 самых трогательных фотографий в истории

7. Очередь за молоком. 1954 год

10 самых трогательных фотографий в истории

8. Глухой мальчик впервые слышит звук благодаря техническому прогрессу. 1974 год

10 самых трогательных фотографий в истории

9. Животные используются как часть медицинской терапии, 1956 год

10 самых трогательных фотографий в истории

10. Счастливый французская девочка и ее кот, 1959

10 самых трогательных фотографий в истории

 
 
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1. Несколько мгновений до счастья, 1955 год  2. Пара не может сдержать смех во время своей первой в жизни фотосессии, 1890г  3. Сержант Фрэнк Прейтор кормит котенка,...

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