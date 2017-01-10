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Кто же в школе не пририсовывал к портретам в учебнике усы или бороду? Конечно, а чем же ещё было развлечь себя на скучном уроке? И порой выходили такие шедевры,...