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Это вам не усики подрисовать! 20 смешных и творческих актов вандализма в школьных учебниках

11.01.2017 16:08 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум собрал для читателя самые оригинальные и смешные рисунки в учебниках, сделанные заскучавшими учениками!

Токийский дрифт

Это вам не усики подрисовать! 20 смешных и творческих актов вандализма в школьных учебниках
Источник изображений: Ranker.com

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Это вам не усики подрисовать! 20 смешных и творческих актов вандализма в школьных учебниках

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Это вам не усики подрисовать! 20 смешных и творческих актов вандализма в школьных учебниках

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Это вам не усики подрисовать! 20 смешных и творческих актов вандализма в школьных учебниках

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Это вам не усики подрисовать! 20 смешных и творческих актов вандализма в школьных учебниках

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Это вам не усики подрисовать! 20 смешных и творческих актов вандализма в школьных учебниках

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Это вам не усики подрисовать! 20 смешных и творческих актов вандализма в школьных учебниках

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Это вам не усики подрисовать! 20 смешных и творческих актов вандализма в школьных учебниках

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Это вам не усики подрисовать! 20 смешных и творческих актов вандализма в школьных учебниках

 
 
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Кто же в школе не пририсовывал к портретам в учебнике усы или бороду? Конечно, а чем же ещё было развлечь себя на скучном уроке? И порой выходили такие шедевры,...

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