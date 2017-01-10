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Это вам не усики подрисовать! 20 смешных и творческих актов вандализма в школьных учебниках
11.01.2017 16:08 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя самые оригинальные и смешные рисунки в учебниках, сделанные заскучавшими учениками!
Токийский дрифт
«Ах ты, паршивец, я сказал, что сделаю это! Ты — следующий!»
Самая популярная группа в доисторическом периоде — «Неандерталлика»
Если бы функция была девушкой
Интересный способ реанимации
Древнекитайское селфи
Уверена, так и было в момент фотографирования!
Лучший китайский игрок в баскетбол
Кажется, папа не очень рад видеть Васятку…
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Немцы не очень боялись «заводных» медведей
Портреты лучших друзей-философов
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О нет! Теперь эта песня навечно застрянет в голове!
Прямо сцена из боевика
Кто это? Китайский трансвестит?
Это я, Марио!
«Что, если я скажу тебе, что это не желатин?»
Такого Мария Николаевна точно не ожидала!
Совсем не туда смотрят солдаты…
Рабочие во главе с Лениным несут огромный деревянный протез ноги
«Подпиши бумаги!». А ниже: «Претендент желает… убивать».
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Кто же в школе не пририсовывал к портретам в учебнике усы или бороду? Конечно, а чем же ещё было развлечь себя на скучном уроке? И порой выходили такие шедевры,...
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