Если в вашей жизни не хватает приключений, то предлагаем присмотреться к следующим 14 туристическим направлениям, которые помогут ощутить себя настоящим экстремалом.

1. Гора Хуашань





Гора Хуашань считается одновременно одним из самых опасных и самых популярных подъемов в Китае. Походы в этих местах леденят кровь на всей своей протяженности. При взгляде на ведущие наверх почти что вертикальные лестницы и узкие хрупкие деревянные мостки в голову сразу приходят тысячи отговорок и причин отказаться от подобного приключения, и все же, не смотря ни на что, ежегодно сотни туристов и местных жителей отваживаются испытать судьбу подобным восхождением.









2. Подвесной мост Хусаини





Один из самых опасных мостов в мире, к тому же находящийся сейчас в довольно плохом состоянии, Хусаини активно используется местными жителями и заезжими путешественниками. Этот мост был одним из немногих путей пересечения озера Борит, расположенного в Северном Пакистане. Слово «был» упомянуто неслучайно, поскольку по некоторым данным Хусаини окончательно разрушился в 2011 году, но, возможно, уже был восстановлен (и остается только надеяться, что новый вариант моста окажется более устойчивым и надежным для пешеходов).









3. Небесная башня в Окланде





Нужно обладать неким особым складом характера, чтобы взойти на 130-метровую смотровую площадку самого высокого строения, возведенного в южном полушарии и подумать: «Хмм, а не спрыгнуть ли мне отсюда прямо сейчас?». Однако такие люди продолжают и продолжают подниматься на Небесную башню в поисках невероятного адреналинового взрыва: каждый день отсюда совершаются десятки прыжков-банджи.









4. Язык Тролля





Одна из самых популярных естественных смотровых площадок Норвегии, Язык Тролля, формировалась в течение десятков тысяч лет постепенным таянием ледника, крошащего гигантские скалы. Исходя из этого, многие скептики (предпочитающие держаться подальше от столь экстремальных пиков) задаются вопросом, сколько осталось этому чуду природы до обрушения?





5. Стеклянный ящик на горе Монблан





Вам когда-нибудь хотелось постоять на стеклянном подносе на высоте в 3800 км над острыми скалами неподалеку от пика самой высокой горы в Европе? Почему бы и нет, ведь современные стекла отличаются высокой прочностью… или же…









6. Бассейн Дьявола, водопад Виктория





Как далеко вы готовы пойти за красивым кадром? Некоторые люди, например, решаются преодолеть путь до порогов южноафриканского водопада Виктория, славящегося своими потрясающими 108-метровыми каскадами, чтобы сделать несколько эксцентричных фотографий, грозящих оказаться последними в жизни. Даже знание о том, что кое-кто таки отправился таким образом на тот свет, не останавливает любителей экстремальных съемок.









7. Кьерагболтен





Гравитация, как известно, бессердечна, и, возможно, однажды этот знаменитый камень, зажатый между скалами в норвежском городе Рогаланд, наконец уступит ее силам и упадет с почти километровой высоты.





8. Вулкан Вильяррика





Действующие вулканы, безусловно, прекрасны. Однако немногие в мире горят искренним желанием полюбоваться на их жерла, так сказать, лицом к лицу, не говоря уже об идее выпрыгнуть из вертолета прямиком в одно из них, доверив свою жизнь резинке банджи. Но, видимо, люди действительно бывают самые разные, поскольку даже на столь безумный досуг находятся свои любители.

9. Дорога Юнгас





Эта боливийская дорога имеет скромное прозвище «Дорога Смерти» потому что ежегодно на ней обрываются сотни жизней (в основном из-за крайне трудного движения на ее очень узких поворотах и плохого качества дорожного полотна). Но, несмотря на это, опасный трафик из года в год только увеличивается благодаря притоку отчаянных туристов.





10. Башни Фишер





Башни Фишер, расположенные в Национальном парке Моав штата Юта являются, возможно, одними из самых нестабильных пиков в мире. Почему же люди продолжают и продолжают подниматься на них? Ответ парадоксально прост: потому что могут.

11. Скалы Моэр





Этот жуткий велосипедный маршрут в Ирландии также называется «Скалы Безумия». Скорее всего, безумие обнаруживают в самих себе те, кто решает проехать по этой постоянно разрушающейся горной дороге, ширина которой редко превышает 1,2 метра.





12. Висячий мост Трифт





100 метров над землей, 170 – продолжительностью и менее метра в ширину – характеристики висячего моста Трифт, расположенного в швейцарских Альпах. Виды, что открываются с него, надо полагать, невероятные… до тех пор, пока вы не посмотрите вниз.









13. Уайна-Пикчу





Виды на Мачу-Пикчу, открывающиеся с вершины Уайна-Пикчу, просто поразительны, по словам добравшихся туда смельчаков. Путь наверх оказывается чрезвычайно сложным и полным таких опасностей, как выщербленная дорога и практически вертикальные лестницы, а также сопутствующих им неприятностей в виде высотной болезни. По этому пути с предельной осторожностью ходят даже гиды (которых, бывает, не минует трагическая участь).









14. Королевская тропа





«Маленький Путь короля» был построен в 1905 году, и с тех пор претерпевал крайне мало ремонтных работ. Следуя этой безумной тропой вдоль скалы, многие смелые путешественники пересекают некоторые участки, на которых остались практически только одни лишь голые опорные конструкции, а основная часть давно рассыпалась в пыль.









Текст: Flytothesky.ru