«Я в порядке».

«Все хорошо».

«У меня все нормально».

Мы слышим и сами используем эти фразы ежедневно, общаясь с другими людьми. Они стали такими стандартными, что некоторые психологи даже называют их «условным рефлексом» на конкретные вопросы. Конечно, вы можете прекратить дежурно отвечать «Все хорошо», но, оказывается, в этих словах есть свои преимущества – по крайней мере, они звучат самоутверждающе, даже если вы этого не осознаете.





1. Когда вы не уверены в своем состоянии

«Все хорошо» – достаточно расплывчатое понятие, не так ли? Эта фраза охватывает большое количество значений, и они не обязательно соответствуют тому, как фраза звучит. И в этом её плюс. Вместо того чтобы пытаться выразить словами, как вы ощущаете себя в определенный момент, особенно, когда вас переполняют противоречивые эмоции, это совершенно нормально ответить, что «все хорошо». Так вы подсознательно настраиваете себя на позитив.

2. Вы минимизируете собственное смущение или ощущение неловкости

Это звучит знакомо? Например, вы оступились на ступеньках и упали. Все бегут к вам с вопросом все ли в порядке. Автоматически вы отвечаете: «Я в порядке!» Конечно, вы, возможно, потянули спину, подвернули ногу или чувствуете себя очень неловко, пребывая в центре внимания. Фраза «Я в порядке» служит для вас щитом, сохраняющим ваше лицо, или своеобразным буфером, закрывающим от любопытных вопросов, требующих каких-то ответов и реакции.

3. Когда вы в расстройстве или депрессии

Фразы «Я в порядке» или «Все хорошо» в те моменты, когда вы боретесь с личными проблемами, могут сослужить плохую службу, так как слишком явно не отражают действительность, вследствие чего вы начнете еще больше расстраиваться, стыдиться или конфузиться. Но они могут работать и в обратном направлении. Если вы сражаетесь с дурным настроением или депрессией, то иногда обманывать себя и думать, что все хорошо, очень даже полезно, так как это помогает «излечению». Некоторые люди даже повторяют такую фразу как мантру. Итак, если вы начинаете паниковать, тревожиться или терзаться мрачными мыслями, сразу же начинайте говорит себе: «Я в порядке. Все под контролем».

4. Вы улучшаете собственную мотивацию

Итак, вы поняли преимущество повторения такой мантры; мало того, она еще и может поддерживать вас в мотивированном состоянии. Скажем, работа и домашние обязанности выматывают вас, однако брюзжание, ворчание и неупорядоченные блуждающие мысли совершенно вам не помогут. А вот фраза «Все хорошо» вполне емкая и лаконичная – и вот вы снова можете сосредоточиться на том, что нужно сделать или доделать.

5. Вам нужно время, чтобы обработать информацию

Наши мозги иногда работают как полностью автоматизированная программа с постоянным потоком входящих и исходящих данных. Например, находясь в процессе работы над проектом или выполняя текущие задачи, вы, скорее всего, на все задаваемые вопросы о вашем прогрессе ответите, конечно же, фразой «Все хорошо». Даже если на самом деле далеко не все уж так гладко и действительно в порядке, вы просто выигрываете немного времени, чтобы исправить какие-то огрехи и недочеты.

6. Мыслительный тайм-аут

Помимо выигрыша времени для осмысления и анализа информации и того, что происходит вокруг вас, фразы «Все хорошо» и «Я в порядке» могут служить еще и мыслительным десятисекундным тайм-аутом. Когда все как-то складывается не очень, когда вы подвержены упадническим настроениям, или когда вам приходится вести внутреннюю борьбу с собой, то такие фразы, можно сказать, дают краткую передышку, а потом мощный толчок к дальнейшим действиям.

«Все хорошо». «Разве хорошо?» «А почему не все хорошо?» Многие ощущения и эмоции переживаются и перевариваются не самым легким образом. У детей для этого есть слезы и капризы. Взрослые же используют расплывчатые фразы типа «Я в порядке». Потому что, во-первых, окружающие должны знать, что у вас таки все в порядке, а во-вторых, вам нужно поверить в это самому.

Как часто на дежурные вопросы мы отвечаем банальными фразами «Я в порядке», «Все хорошо», «У меня все нормально»? Скорее всего, такой привычный ответ уже становится условным рефлексом, с помощью которого мы защищаемся от внешнего воздействия. Однако, оказывается, в этих шаблонных реакциях есть немало плюсов и преимуществ, о которых мы даже не догадываемся.

Текст: Flytothesky.ru