Диафильмы представляли собой переходную форму между книгой и мультиками. Кассеты с различными произведениями, чаще всего сказками, продавались отдельно. Дети позднего СССР обожали диафильмы!

Один из таких фильмов Фактрум предлагает сегодня вниманию читателя. Интереснее всего в нём то, что действие происходит именно в 2017-м году, чьё наступление мы недавно отметили. Можно увидеть своими глазами, о чём фантазировали и чего ждали от далёкого будущего люди, жившие полсотни лет тому назад.

Итак, добро пожаловать в один из дней советского мальчика-школьника, которого судьба занесла в подземный, а точнее, подлёдный антарктический город Углеград.







































































































