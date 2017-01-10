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«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

11.01.2017 18:15 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Диафильмы представляли собой переходную форму между книгой и мультиками. Кассеты с различными произведениями, чаще всего сказками, продавались отдельно. Дети позднего СССР обожали диафильмы!

Один из таких фильмов Фактрум предлагает сегодня вниманию читателя. Интереснее всего в нём то, что действие происходит именно в 2017-м году, чьё наступление мы недавно отметили. Можно увидеть своими глазами, о чём фантазировали и чего ждали от далёкого будущего люди, жившие полсотни лет тому назад.

Итак, добро пожаловать в один из дней советского мальчика-школьника, которого судьба занесла в подземный, а точнее, подлёдный антарктический город Углеград.

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м
Все изображения в посте: © «Диафильм», 1960 г.

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

«Добро пожаловать в Углеград»: как 2017-й год представляли в 1960-м

 
 
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Те, кому уже исполнилось 30 лет, должны помнить такую штуку как диафильм. Это слайд-шоу на специальной плёнке, которое можно было посмотреть через диаскоп —...

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