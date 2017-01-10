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Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

11.01.2017 19:27 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Часто ли вы замечаете интересные надписи на улицах? Во многих городах наверняка есть такие вывески, которые уже стали своего рода легендой, вызывая всеобщий смех! Фактрум нашёл для читателя несколько совершенно удивительных надписей, объявлений и вывесок, которые заставят вас посмеяться!

Эту надпись явно делал Капитан Очевидность

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

Какому-то японскому деду сказали спасибо…

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

Чёрт, я теперь только так и буду называть скидки в магазинах!

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

А со вкусом волка и лисы у них нет конфет?

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

Ну, очень-очень закрыто, навсегда

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

Что это за фрукт такой?

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

Интересно было бы узнать настоящая ли это фамилия…

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

Почему остановка обзывается? Я не овощ, я тот ещё фрукт!

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

А на учёбе я не Сабина, я Олег

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

Я бы не стала там есть, мало ли какие опыты они проводят?

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

И ещё 10 другого…

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

И его друг Вела Цираптор

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

О, этот аромат Европы…

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

Дело Дарвина в тупике

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

Не самый удачный логотип, согласитесь?

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

Студенты наверняка в восторге!

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

А не в Питере это просто шаурма с курицей

Необыкновенно смешные надписи, поражающие креативностью авторов

 
 
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Часто ли вы замечаете интересные надписи на улицах? Во многих городах наверняка есть такие вывески, которые уже стали своего рода легендой, вызывая всеобщий...

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