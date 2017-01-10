Часто ли вы замечаете интересные надписи на улицах? Во многих городах наверняка есть такие вывески, которые уже стали своего рода легендой, вызывая всеобщий смех! Фактрум нашёл для читателя несколько совершенно удивительных надписей, объявлений и вывесок, которые заставят вас посмеяться!

Эту надпись явно делал Капитан Очевидность





Какому-то японскому деду сказали спасибо…





Чёрт, я теперь только так и буду называть скидки в магазинах!





А со вкусом волка и лисы у них нет конфет?





Ну, очень-очень закрыто, навсегда





Что это за фрукт такой?





Интересно было бы узнать настоящая ли это фамилия…





Почему остановка обзывается? Я не овощ, я тот ещё фрукт!





А на учёбе я не Сабина, я Олег





Я бы не стала там есть, мало ли какие опыты они проводят?





И ещё 10 другого…





И его друг Вела Цираптор





О, этот аромат Европы…





Дело Дарвина в тупике





Не самый удачный логотип, согласитесь?





Студенты наверняка в восторге!





А не в Питере это просто шаурма с курицей