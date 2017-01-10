Порадуйте близких вкусным десертом!





Ни один праздник не обходится без десерта и все это прекрасно понимают. Поэтому каждая хозяйка старается приготовить что-нибудь сладенькое к чаю. В моем арсенале есть один рецепт, который меня еще ни разу не подводил. Когда готовишь торты, то есть шанс, что тесто не получится, коржи осядут и в результате долгожданный торт испорчен. Но я вам предлагаю приготовить не торт, а конфеты, но не простые, а трюфельные! Удивлены? Тогда берите ручку и записывайте рецепт, чтобы приготовить и убедится в том, что вкуснее таких конфет вы еще ничего не пробовали.

Необходимые продукты:

300 граммов шоколадных вафлей

250 граммов детского питания «Малыш»

4 столовые ложки какао

300 грамм молока

200 граммов сахарного песка





Приготовление:

Шоколадные вафли разбираю на составляющие: соскребаю с вафлей всю шоколадную начинку. Это легко делать ложкой или ножом. Получается густая и сладкая шоколадная масса.





Вафли готовы к дальнейшим действиям, так как они остались практически без начинки.





К шоколадной массе всыпаю 1 столовую ложку какао, чтобы подчеркнуть насыщенный вкус.





Туда же вливаю 100 граммов молока. Этого обычно мне хватает, чтобы замесить тесто для конфет.





Всыпаю и ароматное детское питание. Оно у меня было рисовое с ароматом ванили. Такое питание подходит для детей с 6 месяцев, но также из него можно готовить вкусные домашние конфетки.





Замешиваю эластичное тесто, из которого у меня получаются настоящие трюфели.





Скручиваю руками конфеты необходимой круглой формы. Получаются красивой формы шарики.





Оставшиеся вафли тру через мелкую сторону терки, чтобы получилась пушистая крошка. Она понадобится для обваливания конфет.





В оставшемся молоке растворяю какао, чтобы получился шоколадный крем.





Добавляю в крем весь сахар, который указан в рецепте и размешиваю.





Ставлю на огонь и довожу до кипения, чтобы все компоненты хорошо размешались, растворились друг в друге и получился эластичный блестящий крем.





Когда крем остынет и немного загустеет, в нем обмакиваю каждую конфетку. Можно даже по несколько раз подряд, чтобы конфеты получились максимально шоколадными.









Теперь каждую конфетку обваливаю в вафельной крошке. Получаются красивые и пушистые трюфели.









Ставлю конфеты на 15-20 минут в прохладное место. Затем подаю домашние трюфели на стол и угощаю всех собравшихся гостей.





Bon Appetite!

Рецепт и фото: Flytothesky.ru