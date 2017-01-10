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Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!
11.01.2017 18:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Порадуйте близких вкусным десертом!
Ни один праздник не обходится без десерта и все это прекрасно понимают. Поэтому каждая хозяйка старается приготовить что-нибудь сладенькое к чаю. В моем арсенале есть один рецепт, который меня еще ни разу не подводил. Когда готовишь торты, то есть шанс, что тесто не получится, коржи осядут и в результате долгожданный торт испорчен. Но я вам предлагаю приготовить не торт, а конфеты, но не простые, а трюфельные! Удивлены? Тогда берите ручку и записывайте рецепт, чтобы приготовить и убедится в том, что вкуснее таких конфет вы еще ничего не пробовали.
Необходимые продукты:
Приготовление:
Шоколадные вафли разбираю на составляющие: соскребаю с вафлей всю шоколадную начинку. Это легко делать ложкой или ножом. Получается густая и сладкая шоколадная масса.
Вафли готовы к дальнейшим действиям, так как они остались практически без начинки.
К шоколадной массе всыпаю 1 столовую ложку какао, чтобы подчеркнуть насыщенный вкус.
Туда же вливаю 100 граммов молока. Этого обычно мне хватает, чтобы замесить тесто для конфет.
Всыпаю и ароматное детское питание. Оно у меня было рисовое с ароматом ванили. Такое питание подходит для детей с 6 месяцев, но также из него можно готовить вкусные домашние конфетки.
Замешиваю эластичное тесто, из которого у меня получаются настоящие трюфели.
Скручиваю руками конфеты необходимой круглой формы. Получаются красивой формы шарики.
Оставшиеся вафли тру через мелкую сторону терки, чтобы получилась пушистая крошка. Она понадобится для обваливания конфет.
В оставшемся молоке растворяю какао, чтобы получился шоколадный крем.
Добавляю в крем весь сахар, который указан в рецепте и размешиваю.
Ставлю на огонь и довожу до кипения, чтобы все компоненты хорошо размешались, растворились друг в друге и получился эластичный блестящий крем.
Когда крем остынет и немного загустеет, в нем обмакиваю каждую конфетку. Можно даже по несколько раз подряд, чтобы конфеты получились максимально шоколадными.
Теперь каждую конфетку обваливаю в вафельной крошке. Получаются красивые и пушистые трюфели.
Ставлю конфеты на 15-20 минут в прохладное место. Затем подаю домашние трюфели на стол и угощаю всех собравшихся гостей.
Bon Appetite!
Рецепт и фото:
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Порадуйте близких вкусным десертом! Ни один праздник не обходится без десерта и все это прекрасно понимают. Поэтому каждая хозяйка старается приготовить...
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