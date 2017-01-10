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Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

11.01.2017 18:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Порадуйте близких вкусным десертом!

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Ни один праздник не обходится без десерта и все это прекрасно понимают. Поэтому каждая хозяйка старается приготовить что-нибудь сладенькое к чаю. В моем арсенале есть один рецепт, который меня еще ни разу не подводил. Когда готовишь торты, то есть шанс, что тесто не получится, коржи осядут и в результате долгожданный торт испорчен. Но я вам предлагаю приготовить не торт, а конфеты, но не простые, а трюфельные! Удивлены? Тогда берите ручку и записывайте рецепт, чтобы приготовить и убедится в том, что вкуснее таких конфет вы еще ничего не пробовали.

Необходимые продукты:

  • 300 граммов шоколадных вафлей
  • 250 граммов детского питания «Малыш»
  • 4 столовые ложки какао
  • 300 грамм молока
  • 200 граммов сахарного песка

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Приготовление:

Шоколадные вафли разбираю на составляющие: соскребаю с вафлей всю шоколадную начинку. Это легко делать ложкой или ножом. Получается густая и сладкая шоколадная масса.

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Вафли готовы к дальнейшим действиям, так как они остались практически без начинки.

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

К шоколадной массе всыпаю 1 столовую ложку какао, чтобы подчеркнуть насыщенный вкус.

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Туда же вливаю 100 граммов молока. Этого обычно мне хватает, чтобы замесить тесто для конфет.

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Всыпаю и ароматное детское питание. Оно у меня было рисовое с ароматом ванили. Такое питание подходит для детей с 6 месяцев, но также из него можно готовить вкусные домашние конфетки.

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Замешиваю эластичное тесто, из которого у меня получаются настоящие трюфели.

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Скручиваю руками конфеты необходимой круглой формы. Получаются красивой формы шарики.

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Оставшиеся вафли тру через мелкую сторону терки, чтобы получилась пушистая крошка. Она понадобится для обваливания конфет.

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

В оставшемся молоке растворяю какао, чтобы получился шоколадный крем.

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Добавляю в крем весь сахар, который указан в рецепте и размешиваю.

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Ставлю на огонь и довожу до кипения, чтобы все компоненты хорошо размешались, растворились друг в друге и получился эластичный блестящий крем.

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Когда крем остынет и немного загустеет, в нем обмакиваю каждую конфетку. Можно даже по несколько раз подряд, чтобы конфеты получились максимально шоколадными.

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Теперь каждую конфетку обваливаю в вафельной крошке. Получаются красивые и пушистые трюфели.

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Ставлю конфеты на 15-20 минут в прохладное место. Затем подаю домашние трюфели на стол и угощаю всех собравшихся гостей.

Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Bon Appetite!Трюфельные конфеты — пальчики оближешь!

Рецепт и фото: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 31
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Порадуйте близких вкусным десертом! Ни один праздник не обходится без десерта и все это прекрасно понимают. Поэтому каждая хозяйка старается приготовить...

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