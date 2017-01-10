Фактрум предлагает окунуться в атмосферу Нового года и попытаться решить задачку про перестановку ёлочных шариков!

На рисунке изображены 12 новогодних шариков. Они расставлены таким образом, чтобы получилось 6 рядов по 4 шара. Нужно переставить их таким образом, чтобы получилось 7 рядов по 4 елочных украшения.





Небольшая подсказка: нужно переставить всего 4 шарика.

Ответ

Вот эти 4 шарика надо переставить, чтобы получить верный ответ:





И вот что должно получиться в итоге:



