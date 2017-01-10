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Новогодняя головоломка, с решением которой может справиться не каждый
11.01.2017 19:36 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает окунуться в атмосферу Нового года и попытаться решить задачку про перестановку ёлочных шариков!
На рисунке изображены 12 новогодних шариков. Они расставлены таким образом, чтобы получилось 6 рядов по 4 шара. Нужно переставить их таким образом, чтобы получилось 7 рядов по 4 елочных украшения.
Небольшая подсказка: нужно переставить всего 4 шарика.
Ответ
Вот эти 4 шарика надо переставить, чтобы получить верный ответ:
И вот что должно получиться в итоге:
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Если вы в этом году наряжали ёлку, то наверняка знаете, как это непросто. Нужно же разместить самые красивые шарики на видно место, соблюдая при этом гармонию...
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