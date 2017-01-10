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Новогодняя головоломка, с решением которой может справиться не каждый

11.01.2017 19:36 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает окунуться в атмосферу Нового года и попытаться решить задачку про перестановку ёлочных шариков!

На рисунке изображены 12 новогодних шариков. Они расставлены таким образом, чтобы получилось 6 рядов по 4 шара. Нужно переставить их таким образом, чтобы получилось 7 рядов по 4 елочных украшения.

Новогодняя головоломка, с решением которой может справиться не каждый

Небольшая подсказка: нужно переставить всего 4 шарика.

Ответ

Новогодняя головоломка, с решением которой может справиться не каждый

Вот эти 4 шарика надо переставить, чтобы получить верный ответ:

Новогодняя головоломка, с решением которой может справиться не каждый

И вот что должно получиться в итоге:

Новогодняя головоломка, с решением которой может справиться не каждый

 
 
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Если вы в этом году наряжали ёлку, то наверняка знаете, как это непросто. Нужно же разместить самые красивые шарики на видно место, соблюдая при этом гармонию...

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