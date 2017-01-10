Линдси и Мэтью Брентлингер из Толедо (штат Огайо) долгие годы пытались завести ребенка, и их мечта наконец-то сбылась 17 декабря 2016 года, когда Линдси родила двойняшек Уильяма и Рейган.

К сожалению, Уильям родился с многочисленными аномалиями, и у него функционировала только правая сторона сердца. На 23-й неделе беременности семье Брентлингер сказали, что их сын, скорее всего, будет мертворожденным, но он родился живым и провел со своей семьей 11 дней до самой своей смерти. «Это были самые счастливые 11 дней моей жизни», – признался Мэтью.

Для того чтобы столь короткое время, проведенное вместе, осталось в памяти, друг семьи связался с Линдси Браун , профессиональным фотографом, которая согласилась сделать трогательную фотосессию Уильяма и его сестры-двойняшки Рейган как раз перед Рождеством. «Фотографии – это воспоминания, – говорит Линдси Браун. – Я знаю, как много людей заботятся о них, поэтому я рада, что тоже смогла сделать хоть что-то». И хотя Уильяма уже нет с нами, он останется навсегда на этих чудесных снимках со своими родителями и сестрой-двойняшкой.

«Я плакала, когда первый раз рассматривала их. Я до сих пор иногда плачу, – рассказывает Линдси Брентлингер. – «Они такие красивые, и Уильям прекрасен. На некоторых снимках он не спит и смотрит на мир своими большущими глазами. Это то, что мы будем помнить всегда».

Линдси и Мэтью Брентлингер из Толедо (штат Огайо) долгие годы пытались завести ребенка





Их мечта наконец-то сбылась 17 декабря 2016 года, когда Линдси родила двойняшек Уильяма и Рейган





К сожалению, Уильям родился с многочисленными аномалиями, и у него функционировала только правая сторона сердца





Родителям сказали, что их сын будет мертворожденным, но Уильям родился живым и провел со своей семьей 11 дней до самой своей смерти





«Это были самые счастливые 11 дней моей жизни», – признался Мэтью





Для того чтобы столь короткое время, проведенное вместе, осталось в памяти, друг семьи связался с Линдси Браун, профессиональным фотографом, которая согласилась сделать трогательную фотосессию Уильяма и его сестры-двойняшки Рейган





«Фотографии – это воспоминания, – говорит Линдси Браун. – Я знаю, как много людей заботятся о них, поэтому я рада, что тоже смогла сделать хоть что-то»





«Я плакала, когда первый раз рассматривала их. Я до сих пор иногда плачу, – рассказывает Линдси Брентлингер





«Они такие красивые, и Уильям прекрасен. На некоторых снимках он не спит и смотрит на мир своими большущими глазами. Это то, что мы будем помнить всегда»





Текст: Flytothesky.ru