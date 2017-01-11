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Места, которые ночью оживают
11.01.2017 21:26 — Калейдоскоп | Flytothesky
Природа имеет свой, поистине волшебный способ ночного преображения.
1. Форест Парк, Нью-Йорк, США
Далеко не всем, в том числе и местным жителям, известно, что в Новой Англии нашли себе благодатнейшую почву для роста светящиеся грибы. Panellus stipticus, иногда называемый «горькая устрица», является одним из 70 видов биолюминесцентных грибов с жизненным циклом в несколько дней, на протяжении которых они источают яркий свет. Интенсивность их сияния зависит от степени созревания, а также от чистоты почвы. И хотя науке известен механизм свечения подобных грибов (это происходит путем окисления пигмента люциферина), пока что не до конца выяснена цель, которую преследует это явление.
2. Пещера Вайтомо, Новая Зеландия
Одна из самых красивых и сюрреалистичных пещер в мире – Вайтомо – приютила в своих сводах редкий вид светлячков Arachnocampa Luminosa, обитающий лишь в Новой Зеландии. Прохладная темнота пронизана ярким светом, который создают специальные органы этих существ, привлекающих таким образом добычу и созывающих товарищей. Для своей охоты светлячки также продуцируют мерцающий липкий материал, закрепляющийся на паутинообразных нитях, которые развешаны на всей протяженности пещеры.
3. Восточное побережье Австралии
Обитающая на берегах Австралии улитка Clusterwink, будучи взволнованной или испуганной, непременно дает окружающим однозначный сигнал об этом: в состоянии стресса ее тело начинает ярко светиться, усиливая сияние блестящим панцирем. Эти мирные существа обитают на скалах, окаймляющих море, и при появлении в поле зрения угрозы сбиваются в группы, устраивая ослепительное световое шоу.
4. Голубой Грот, Капри, Италия
Впечатляющий эффект голубых вод, плещущихся в темном гроте на острове Капри, возникает благодаря причудливому преломлению лучей света, попадающих внутрь сквозь узкий вход.
5. Атлантический тропический лес, Сан-Паоло, Бразилия
В глубине тропического леса Сан-Паоло затаился небольшой пятачок земли, напоминающий декорации к фильму «Аватар»: от растущих там редких грибов исходит заметное свечение. Имя необыкновенного лесного «фонаря» в переводе означает «гриб вечного сияния», и это неспроста – ножка гриба источает свой свет непрерывно. Исследования этих удивительных обитателей тропического леса, учитывая их редкость, немногочисленны, поэтому о природе их «яркой натуры» практически ничего не известно.
6. Леса штата Теннесси весной, США
Светлячки создают свое сияние благодаря механизму, сходному со свечением грибов (задействуются те же пигменты). Характерное пульсирующее мерцание в большинстве случаев они используют для привлечения партнеров. Хотя этих ярких насекомых можно встретить в теплое время года во множестве мест, настоящий «фестиваль света» наблюдается именно весной в городке Элкмонт штата Теннесси, где разом собираются тысячи светлячков, озаряя всё вокруг своими огнями.
7. Канада
Знакомое жителям населенных пунктов, приближенных к полюсам нашей планеты, природное явление – северное сияние – возникает, когда заряженные частицы, испускаемые солнцем, сталкиваются с частицами разряженных газов из атмосферы Земли. Широкий спектр цвета сияния – результат разнообразия соединений частиц, находящихся в атмосфере.
Hidden Lake Territorial Park
Юкон
Альберта
8. Залив Тояма, Япония
Известный под именем «сверкающий кальмар» моллюск Watasenia действительно освещает воды своим ярким сиянием. Однако, поскольку большая часть его жизни проходит на серьезных глубинах, подробно изучить особенности этого существа пока не удалось. Но все же во время своего брачного периода этот радующий глаз кальмар, сбиваясь в стаи, украшает своим присутствием прибрежную зону залива Тояма.
9. Леса субтропической Азии
Путешествуя по заповедным местам Шри-Ланки, Японии,Тайваня, Австралии, Полинезии или острова Ява, вы иной раз можете решить, что попали в Страну Чудес. Местный светящийся гриб Mycena chlorophos, в отличие от многих своих собратьев-биолюминесцентов, исследован в достаточной мере, и науке известен состав почвы, необходимый ему для активации своего потенциала.
10. Килауэа, Гавайи, США
Несмотря на то, что человечество веками использует огонь, появление где-либо пламени красного цвета – явление крайне нетипичное и весьма захватывающее. Познакомиться с подобным феноменом можно на Гавайских островах, где над кратером Халемаумау, принадлежащим вулкану Килауэа, вздымающийся из самого центра Земли сернистый пар на закате живописно обращается столпом расплавленной породы.
11. Океанские глубины
Современные технологии пока что не позволяют человеку детально рассмотреть происходящее в глубинах океана и познакомиться поближе с флорой и фауной места, куда сквозь громадную толщу воды не попадает ни одного солнечного луча. Однако, заглянув в глубочайший подводный мир, наблюдатель будет крайне удивлен количеством присутствующей там иллюминации, ведь по оценкам ученых, 80-90% организмов, обитающих на подобной глубине, располагают способностью к биолюминесценции.
12. Салар де Уюни, Боливия
Солончаковые пейзажи Боливии часто становятся объектом или фоном художественной фотографии: земля здесь настолько плоская, а на горизонте практически не выделяются элементы иного ландшафта, что у наблюдателя теряется восприятие глубины. Кроме того, во время редких дождей вся окружающая местность уподобляется огромному зеркалу.
13. Кататумбо, Венесуэла
Те, кто любит повторять пословицу «молния не ударяет в одно место дважды», очевидно, не бывали в Венесуэле. Из-за высокой концентрации метана в устье реки Кататумбо, окруженном болотистыми почвами, и гор, задерживающих проходящие воздушные массы, этот регион на протяжении сотен лет принимает на себя множественные разряды молний с частотой 280 вспышек за один час, 10 часов за день, 140-160 дней за год.
14. Ваду, Мальдивы
Идеальным местом для наблюдения за прекраснейшим явлением природы – биолюминесценцией живых организмов – являются Мальдивские острова. Особый вид фитопланктона ярко озаряет бьющие о берег волны, искрясь голубыми звездами на фоне темной воды. Свечением эти маленькие создания выражают свою реакцию на стресс – в данном случае в роли стрессогенного фактора служит риск оказаться выброшенными на сушу, однако и вмешательство человека может повлиять на их состояние.
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Природа имеет свой, поистине волшебный способ ночного преображения. 1. Форест Парк, Нью-Йорк, США Далеко не всем, в том числе и местным жителям, известно, что в...
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