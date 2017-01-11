Природа имеет свой, ‎поистине волшебный способ ночного преображения.‎

‎ 1. Форест Парк, Нью-Йорк, США‎

Далеко не всем, в том числе и местным жителям, известно, что в Новой Англии нашли себе ‎благодатнейшую почву для роста светящиеся грибы. Panellus stipticus, иногда называемый ‎‎«горькая устрица», является одним из 70 видов биолюминесцентных грибов с жизненным ‎циклом в несколько дней, на протяжении которых они источают яркий свет. Интенсивность их ‎сияния зависит от степени созревания, а также от чистоты почвы. И хотя науке известен ‎механизм свечения подобных грибов (это происходит путем окисления пигмента люциферина), ‎пока что не до конца выяснена цель, которую преследует это явление.‎













‎ 2. Пещера Вайтомо, Новая Зеландия

Одна из самых красивых и сюрреалистичных пещер в мире – Вайтомо – приютила в своих сводах ‎редкий вид светлячков Arachnocampa Luminosa, обитающий лишь в Новой Зеландии. Прохладная ‎темнота пронизана ярким светом, который создают специальные органы этих существ, ‎привлекающих таким образом добычу и созывающих товарищей. Для своей охоты светлячки ‎также продуцируют мерцающий липкий материал, закрепляющийся на паутинообразных нитях, ‎которые развешаны на всей протяженности пещеры. ‎













‎ 3. Восточное побережье Австралии

Обитающая на берегах Австралии улитка Clusterwink, будучи взволнованной или испуганной, ‎непременно дает окружающим однозначный сигнал об этом: в состоянии стресса ее тело ‎начинает ярко светиться, усиливая сияние блестящим панцирем. Эти мирные существа обитают ‎на скалах, окаймляющих море, и при появлении в поле зрения угрозы сбиваются в группы, ‎устраивая ослепительное световое шоу.‎









‎ 4. Голубой Грот, Капри, Италия

Впечатляющий эффект голубых вод, плещущихся в темном гроте на острове Капри, возникает ‎благодаря причудливому преломлению лучей света, попадающих внутрь сквозь узкий вход.









‎ 5. Атлантический тропический лес, Сан-Паоло, Бразилия‎

В глубине тропического леса Сан-Паоло затаился небольшой пятачок земли, напоминающий ‎декорации к фильму «Аватар»: от растущих там редких грибов исходит заметное свечение. Имя ‎необыкновенного лесного «фонаря» в переводе означает «гриб вечного сияния», и это ‎неспроста – ножка гриба источает свой свет непрерывно. Исследования этих удивительных ‎обитателей тропического леса, учитывая их редкость, немногочисленны, поэтому о природе их ‎‎«яркой натуры» практически ничего не известно.‎









‎6. Леса штата Теннесси весной, США

Светлячки создают свое сияние благодаря механизму, сходному со свечением грибов ‎‎(задействуются те же пигменты). Характерное пульсирующее мерцание в большинстве случаев ‎они используют для привлечения партнеров. Хотя этих ярких насекомых можно встретить в ‎теплое время года во множестве мест, настоящий «фестиваль света» наблюдается именно ‎весной в городке Элкмонт штата Теннесси, где разом собираются тысячи светлячков, озаряя всё ‎вокруг своими огнями. ‎













‎7. Канада

Знакомое жителям населенных пунктов, приближенных к полюсам нашей планеты, природное ‎явление – северное сияние – возникает, когда заряженные частицы, испускаемые солнцем, ‎сталкиваются с частицами разряженных газов из атмосферы Земли. Широкий спектр цвета ‎сияния – результат разнообразия соединений частиц, находящихся в атмосфере.‎





Hidden Lake Territorial Park





Юкон





Альберта





‎ 8. Залив Тояма, Япония

Известный под именем «сверкающий кальмар» моллюск Watasenia действительно освещает ‎воды своим ярким сиянием. Однако, поскольку большая часть его жизни проходит на серьезных ‎глубинах, подробно изучить особенности этого существа пока не удалось. Но все же во время ‎своего брачного периода этот радующий глаз кальмар, сбиваясь в стаи, украшает своим ‎присутствием прибрежную зону залива Тояма. ‎













‎ 9. Леса субтропической Азии

Путешествуя по заповедным местам Шри-Ланки, Японии,Тайваня, Австралии, Полинезии или ‎острова Ява, вы иной раз можете решить, что попали в Страну Чудес. Местный светящийся гриб ‎Mycena chlorophos, в отличие от многих своих собратьев-биолюминесцентов, исследован в ‎достаточной мере, и науке известен состав почвы, необходимый ему для активации своего ‎потенциала.‎









‎10. Килауэа, Гавайи, США

Несмотря на то, что человечество веками использует огонь, появление где-либо пламени ‎красного цвета – явление крайне нетипичное и весьма захватывающее. Познакомиться с ‎подобным феноменом можно на Гавайских островах, где над кратером Халемаумау, ‎принадлежащим вулкану Килауэа, вздымающийся из самого центра Земли сернистый пар на ‎закате живописно обращается столпом расплавленной породы.‎













‎11. Океанские глубины

Современные технологии пока что не позволяют человеку детально рассмотреть происходящее ‎в глубинах океана и познакомиться поближе с флорой и фауной места, куда сквозь громадную ‎толщу воды не попадает ни одного солнечного луча. Однако, заглянув в глубочайший ‎подводный мир, наблюдатель будет крайне удивлен количеством присутствующей там ‎иллюминации, ведь по оценкам ученых, 80-90% организмов, обитающих на подобной глубине, ‎располагают способностью к биолюминесценции.‎





































‎12. Салар де Уюни, Боливия

Солончаковые пейзажи Боливии часто становятся объектом или фоном художественной ‎фотографии: земля здесь настолько плоская, а на горизонте практически не выделяются ‎элементы иного ландшафта, что у наблюдателя теряется восприятие глубины. Кроме того, во ‎время редких дождей вся окружающая местность уподобляется огромному зеркалу.‎









‎ 13. Кататумбо, Венесуэла

Те, кто любит повторять пословицу «молния не ударяет в одно место дважды», очевидно, не ‎бывали в Венесуэле. Из-за высокой концентрации метана в устье реки Кататумбо, окруженном ‎болотистыми почвами, и гор, задерживающих проходящие воздушные массы, этот регион на ‎протяжении сотен лет принимает на себя множественные разряды молний с частотой 280 ‎вспышек за один час, 10 часов за день, 140-160 дней за год.‎

















‎ 14. Ваду, Мальдивы

Идеальным местом для наблюдения за прекраснейшим явлением природы – ‎биолюминесценцией живых организмов – являются Мальдивские острова. Особый вид ‎фитопланктона ярко озаряет бьющие о берег волны, искрясь голубыми звездами на фоне ‎темной воды. Свечением эти маленькие создания выражают свою реакцию на стресс – в данном ‎случае в роли стрессогенного фактора служит риск оказаться выброшенными на сушу, однако и ‎вмешательство человека может повлиять на их состояние.‎









Текст: Flytothesky.ru