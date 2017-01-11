Беларусь отменила визы для граждан 80 стран , прибывающих с краткосрочными визитами. Речь, правда, только о тех туристах, кто прибыл в страну через воздушный порт. Но мало кто знает: похожий режим действует в приграничных зонах республики уже с осени прошлого года. Но осваивать новый маршрут спешат далеко не все… Стереотипы, мифы и неясности при пересечении границ отпугивают туристов из соседних стран. Очень зря! Оказалось, Беларуси есть что предложить и чем удивить даже избалованных путешественников.

Открываем новое в соседях

Признаюсь сразу: Беларусь никогда не входила в мой список стран, "обязательных к посещению". Ни географически, ни исторически эта страна меня не привлекала и, возможно, никогда бы и не заинтересовала, если бы не вмешался случай.

"Виновата" в этом оказалась Италия, а также замысловатые пути выживания латвийского турбизнеса. Именно эта комбинация привела к тому, что в одном туристическом автобусе, следовавшем в прекрасный курортный город Лидо-ди-Езоло, смогли встретиться группы из Латвии, Беларуси и России. Так и произошло наше знакомство — компания подруг из Риги оказалась на соседних сидениях с компанией подруг из Минска. Сама поездка и последующая неделя отдыха на берегу Адриатического моря сблизила с беларусами так, что, прощаясь, мы чуть ли не клялись ездить друг к другу регулярно в гости.

Впрочем, жизнь вносит свои коррективы и, наверное, вскоре мы бы забыли об этих словах, если бы не очередное предложение от этой же турфирмы. Новое направление обещало короткую поезду в соседнюю Беларусь — город Гродно — без всяких виз и по очень заманчивой цене в районе 40 евро. Для жителей Латвии это даже дешевле, чем съездить, к примеру, в соседнюю Эстонию на спа-процедуру.

Поездка выходного дня

Несмотря на "не сезон", над вопросом, ехать или нет в Гродно, мы почти не раздумывали. Во-первых, никто из нас никогда не был в Беларуси, во-вторых, короткая поездка на два дня — лучшее, что может с тобой случиться в мерзкое, серое латвийское межсезонье, третье и, пожалуй, самое главное — цена вопроса, а она, как я уже сказала выше, была почти смехотворной.

Двухдневная автобусная поездка с посещением одного из самых старых городов Беларуси и Августовского канала обещала быть весьма насыщенной: в программе была заявлена обзорная экскурсия по Гродно, осмотр шлюзов Августовского канала Домбровка и Немново, посещение агротуристического комплекса "Коробчицы" и многое другое.



© Фото: из личного архива автора Шлюзы Августовского канала

Положа руку на сердце, такой плотный график предстоящего путешествия немного пугал. Казалось, что на свободное время останется только ночь, которую, по программе, планировалось провести в одной из гостиниц Гродно. Забегая вперед, скажу, что почти так и вышло — погулять по городу и магазинам самостоятельно получилось лишь ближе к позднему вечеру.

Путь до Беларуси занял около 8 часов, но у руководителя группы были некоторые опасения относительно того, как быстро туристический автобус пройдет проверку на границе. Тут надо отметить, что новый порядок о безвизовом режиме (до 5 дней) на Августовском канале и примыкающих к нему районах Гродненской области относится пока к нескольким пропускным пунктам на границе Беларуси с Литвой и Польшей, поэтому ехать пришлось через Литву. К счастью, проблем на границе не возникло, несмотря на то, что маршрут пока не обкатан. Хотя поговаривают, что первый туристический автобус из Латвии все же загнали на "сканер" и провели углубленную проверку. Но с нашей группой, и туда, и обратно, мы сталкивались исключительно с доброжелательным отношением пограничников и таможенников со всех сторон. Никакого хаоса или неразберихи в связи с новым порядком безвизового режима не было — белорусские пограничники сразу понимали, почему у нас нет виз и куда мы едем.

Пожалуй, единственная сложность была с тем, чтобы вовремя "уничтожить" захваченные с собой в дорогу йогурты и бутерброды с колбасой — молочные и мясные продукты запрещены к провозу через границу в связи с африканской чумой свиней.

Гродно ломает стереотипы

Почти сразу после пересечения литовско-белорусской границы мы оказались в Гродно — одном из старейших городов республики. Что поразило уже на подъезде к городу: практически полное отсутствие новогодних украшений в окнах и во дворах жителей. Поездка состоялась накануне католического рождества, но ни новогодних огоньков, ни гирлянд, ни хотя бы бумажной снежинки в окнах частных домов и квартир многоэтажек я не заметила. А вот на главной площади Гродно весь новогодний антураж присутствовал. Ответа на свой вопрос я так и не смогла получить — для меня осталась загадкой такая нелюбовь гродненцев к украшательству своих жилищ.

Это, пожалуй, единственный сюрприз, который условно можно было бы отнести к негативному впечатлению о городе. Весь остальной позитив не смог испортить даже отвратительный дождик! Мои ожидания увидеть "совок", тоталитарный режим, запуганных людей, живущих за железным занавесом в вечном страхе, о котором нам регулярно рассказывают, рассыпались, как карточный домик.

Конечно, Гродно — это не вся Беларусь, и не будем путать туризм с эмиграцией, но скажу честно, в конце поездки возникло именно такое желание — эмигрировать в эту страну. "Даже обидно слушать, как у них все хорошо! Такого не может быть!" — выпалила, поджав губы, моя подруга после очередного рассказала белорусского гида.

"Посмотрите направо — тут у нас крупнейший табачный завод, посмотрите налево — тут у нас крупная стекольная фабрика. Да, безработицы у нас почти нет", — непринужденно вещает гид. В то время как мозг рядового латвийца уже начинает закипать — ему нелегко переварить и усвоить информацию о таком количестве работающих заводов, ферм и производств.

Как жителю "успешной страны" ЕС, тяжело признаваться, но Беларусь оставила о себе впечатление куда более развитой и абсолютно европейской страны. Возможно, это связано с тем, что в Гродненском регионе более 20 процентов жителей — поляки. Жители выглядят самодостаточными и уверенными в себе, они доброжелательны, но совершенно ненавязчивы даже в сфере обслуживания.

Продуктовый рай

Ассортимент в магазинах поражал и огорчал одновременно, потому что все сравнения опять не в пользу Латвии. "Рядом с вашей гостиницей будет небольшой магазин. Возможно, вам лучше будет взять такси до центра (примерно 3 евро), прогуляться, а заодно посетить большие торговые центы", — участливо сообщает гид. Чтоб вы понимали всю драму шопоголика: "небольшим" магазином оказывается торговый центр, по размерам равный примерно площади нашей большой "Максимы".

Сам город вылизан, асфальт без ям и колдобин даже в районах с многоэтажной застройкой. За всю поездку на улицах города и прилегающих районов мы не встретили ни одного бомжа или попрошайку. Нельзя сказать, что люди на улицах Гродно выглядят абсолютно счастливыми, но такой угрюмой печати обреченности, как на лицах жителей Латвии, мне кажется, нет.

"Контрольным выстрелом" от белорусского гида был рассказ о коммунальных счетах и социальных благах, которые государство обеспечивает жителям страны. По его словам, счет за 50-тиметровую двушку составляет примерно 14 рублей. Это при средней зарплате примерно 300-350 евро! Учтем еще один важный момент: местные продукты питания в Беларуси значительно дешевле импортных. К примеру, мы успели продегустировать творожные сырки типа латвийского "Карумс" стоимостью примерно 20 евроцентов. Как оказались, они не только дешевле, но и вкуснее латвийского аналога, к тому же в составе мы не нашли ни одной добавки с приставкой Е.

А вот с ресторанами и кафешками в Гродно, как нам показалось, явно напряженка. То ли из-за нашего напряженного графика, то ли из-за того, что в городе действительно дефицит небольших уютных кафе, за чашечкой кофе нам посидеть так и не удалось. Но, по словам тех, кто успел забежать в кафе типа столовая, обед на двоих обошелся в районе 5-8 евро.

Помимо настоящего продуктового рая, жители Беларуси имеют бесплатное образование и медицину, детям до двух лет обеспечивается бесплатное питание, а до трех лет — бесплатные лекарства.

Кстати, о лекарствах. Участники нашей тургруппы не упустили возможность приобрести разнообразные безрецептурные медикаменты местного производства. Всякие добавки вроде таблеток с экстрактом листьев Гинкго Билоба или рыбьего жира в капсулах тут тоже дешевле, чем аналогичные товары в латвийских аптеках.

Ну а те, кто далек от шопинга, смогли оценить Гродно как один из важнейших историко-культурных центров Беларуси. Город сохранил уникальную историческую застройку. В разное время он входил в состав различных государств, перенимая и сохраняя их культуру. К своему стыду, я даже не могла представить, насколько удивительна история Гродно, и была поражена количеством разнообразных церквей, костелов и соборов.

Одним словом, не вдаваясь больше в детали, очень советую воспользоваться тем, что Беларусь отменила визы для краткосрочных визитов, и познакомиться с этой замечательной страной. Уверена, вы будете приятно удивлены. И не забудьте привезти из этого "краткосрочного визита" бутылочку грузинского коньяка (8-10 евро), полкило вяленой рыбы, которая тут почему-то тоже дешевле, чем в Латвии, и массу новых впечатлений!