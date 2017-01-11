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Ренате Литвиновой - 50: цитаты неподражаемой актрисы

12.01.2017 12:21 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Российская актриса и режиссер Рената Литвинова 12 января празднует свой день рождения — звезде исполняется 50 лет. Sputnik собрал самые интересные цитаты и высказывания Литвиновой — как из интервью, так и из кинофильмов.

За свою карьеру Рената Литвинова снялась в десятках фильмов, среди которых "Страна глухих", "Мне не больно", "Три истории" и другие. Также она выступила режиссером нескольких киноновелл и полнометражных лент "Богиня. Как я полюбила" и "Последняя сказка Риты". Активно сотрудничает Литвинова и с главной рок-певицей России — Земфирой. Рената сняла для нее несколько клипов, а также выступала режиссером ее концертов.

Читайте цитаты Ренаты Литвиновой и выбирайте свои любимые на Sputnik Беларусь.

 
 
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Российская актриса и режиссер Рената Литвинова 12 января празднует свой день рождения - звезде исполняется 50 лет. Sputnik собрал самые интересные цитаты и высказывания...

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