Особенностью современного мира является бешеный ритм и динамичность жизни. В сутках 24 часа, и для некоторых этого предостаточно чтобы поработать и отдохнуть, а кому-то катастрофически не хватает времени даже для выполнения основных задач. Чтобы все успевать, просто необходимо грамотно планировать свой день и завести себе за правило выполнять несколько рекомендаций, которые значительно облегчат вашу жизнь и сэкономят драгоценное время. Этими советами пользуются миллионы успешных и организованных людей, не упустите возможности примкнуть к их числу.





1. Всегда носите с собой блокнот и ручку. Не стоит сильно полагаться на свою память, записывайте все планы и задачи, этим вы поможете мозгу, спасете его от перегрузки. Еще, так гораздо легче расставлять приоритеты. Когда перед вами на бумаге список дел, зразу можно определиться со степенью важности и с очередностью выполнения каждого из них. Составляйте планы на неделю вперед. Этот процесс займет несколько минут, а сохранит часы для досуга, и вы заметно повысите свою продуктивность. Обязательно записывайте не только свои задачи, но и творческие мысли, рано или поздно они вам пригодятся.

2. Ставьте перед собой реальные задачи. Не нужно переоценивать силы и взваливать на себя невыполнимые задания. Лучше не застревать на чем-то сложном, а сделать больше реализуемых проектов. Но если дело, требующее затраты времени действительно важное, то стоит им заняться в первую очередь, а более мелкие поручения отложить на потом.

3. Научитесь отказывать людям. Уверенное «нет» на просьбы, что для вас не приоритетны, не интересны и не входят в круг должностных обязанностей, не только время сэкономит, но и отсеет с вашего окружения людей-паразитов, которые, пользуясь добротой, сваливают на вас свои дела. Отказывать нужно вежливо, отклоняя задачу, а не человека. Так, вы поступите и для себя хорошо, и по отношению к окружающим тактично. Поначалу может быть тяжело, но со временем к вам перестанут обращаться с подобными предложениями и перекладывать на вас чужие заботы. Вам не нужно делать чужую работу, это неэффективная трата времени, да и авторитета в коллективе не добавит.

4. Откажитесь от вредных привычек. Самый легкий и правильный способ это сделать – заменить их полезными. Вместо перекуров съешьте яблочко, вместо вечерних посиделок с пивом пойдите в тренажерный зал. Такая замена не освободит много времени, но тратить вы его будете с пользой для здоровья. Сотрудники, которым не надо оплачивать больничные, намного ценнее вечно больных. Даже если сейчас проблем со здоровьем нет, разумно будет сделать инвестицию в будущее в виде времени потраченного на приготовление здоровой пищи, занятий спортом и отдых.

5. Учитесь новому, развивайтесь и совершенствуйтесь. Мир не стоит на месте, и вы не должны. Постоянный личностный и карьерный рост – ваша главная цель. Займитесь самообразованием, пойдите на курсы английского, больше читайте.

Жизнь прекрасна! Научившись планировать дела и распределять свое время, вы сможете наслаждаться ею полнее.

Текст: Flytothesky.ru