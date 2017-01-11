Каждый человек – уникальная личность, с особым вкусом и восприятием этого мира. Мы по своим предпочтениям выбираем одежду и обустраиваем жилье. Если в гардеробе цвета можно менять и комбинировать в зависимости от настроения, то с обстановкой в доме дела намного серьезнее. Ремонт, как правило, делают на годы. Материалы для ремонта подбирают, отталкиваясь от финансовых возможностей, а вот с цветом можно экспериментировать. Обновляя интерьер, стоит обратить внимание на подходящие цвета для вашего знака зодиака.





Овен

Для агрессивного характера Овна идеально подойдут желтые цвета, благодаря своей способности улучшать настроение, снимать нервное напряжение и успокаивать. Солнечный цвет поможет Овну обрести равновесие и гармонию, пробудив в нем нежность и мягкость. А вот красного цвета лучше избегать, он может негативно повлиять на Овна. Несмотря на то что, между характером Овна и красным цветом можно смело провести параллель, все же в вещах, которые окружают Овна, его лучше не использовать.

Телец

На обаятельного Тельца хорошее влияние будет оказывать зеленый. Цвет свежести и природы, будет бодрить немного пассивного Тельца, положительно скажется на здоровье и создаст комфортную атмосферу. Избегать Тельцу стоит земляных оттенков, чтобы не превращать его спокойствие в депрессию.

Близнецы

Мистический фиолетовый цвет, как нельзя лучше, подойдет изменчивым Близнецам. Считается, что фиолетовый достаточно тяжелый и вызывает печаль, но к Близнецам это не относится, им этот цвет, наоборот, помогает бороться с плохим настроением. Негативно сказаться на эмоциональном состоянии Близнецов может влияние коричневого цвета. Если Близнецов окружить мебелью и другими деталями этого цвета, то тут и до депрессии недалеко.

Рак

Для чувствительного и ранимого Рака, лучшим вариантом доминантного цвета в интерьере, будет белый. Символ чистоты, коим является белый цвет, повысит мыслительную активность представителей этого знака зодиака. Но чтобы белый не вызывал чувства холода, его лучше комбинировать с оранжевым цветом. Избегать Ракам нужно черного цвета.

Лев

Львы будут максимально комфортно себя чувствовать в интерьере, где будет преобладать золотой цвет. Если кто-то и наслаждается роскошью от души, то это Львы. Чем больше золота – тем Львам уютнее. Люди этого знака обожают шик и блеск. Что другим кажется вычурным, для Львов самое то. Врагами настроения Львов могут стать тусклые цвета, так что их лучше не использовать в оформлении дома.

Дева

Аккуратным Девам подойдет голубой. Именно этот цвет поможет им раскрыться и реализовать себя, так как способен визуально раздвигать пространство, как бы открывая дорогу лучшим качествам характера Девы. Преимущество голубого в окружении придаст Девам чувство собственного достоинства. А вот розовый цвет, может раздражать Дев.

Весы

Представители этого знака, в большинстве своем, творческие люди. Весам комфортно, только когда их окружает красота. Чтобы угодить Весам, в интерьере используйте пастельные тона и цветочные принты. Весам важен простор и воздушность окружающей обстановки. Важно не загромождать пространство лишними вещами и тяжелыми цветами. Только легкие, летящие цвета, чтобы Весы были счастливы.

Скорпион

Гранатовый и все оттенки красного Скорпионы обожают. Красный теплый и сильный цвет, его не должно быть слишком много. Хотя перегрузить энергичного Скорпиона, даже красными стенами, невозможно. Скорпионы заряжаются от яркости красных цветов. Что касается противопоказаний, то таковых попросту нет. Скорпионам важно наличие красного, а какими цветами его разбавлять, это уже вторично.

Стрелец

Стрельца порадует синий и все его оттенки. Миролюбивым Стрельцам по душе цвет неба и свободы. Когда синий преобладает в интерьере, Стрельцам максимально комфортно. Цвета, которые визуально уменьшают помещения, не для Стрельцов.

Козерог

Приглушенные темные тона, в том числе и черный, максимально подходят сдержанному характеру Козерога. Чтобы черный не угнетал, его не нужно слишком много, используйте этот цвет, дабы подчеркнуть и выделить детали. Яркие, жизнерадостные цвета будут действовать Козерогу на нервы, так что не стоит ими злоупотреблять.

Водолей

Водолей относится к знакам воздуха, его цвет – серебристый. Водолеи уравновешенные, но не всегда уверены в себе. Серебристый цвет поможет Водолею стать более решительным и смело менять свою жизнь к лучшему. Избегать Водолею, как и всем воздушным знакам, нужно темных цветов.

Рыбы

Идеальным для Рыб будет цвет морской волны, что довольно символично. Рыбы обожают самолюбование, и в морской обстановке, это им доставляет максимальное удовольствие. Осчастливит Рыб изобилие зеркал и глянцевых поверхностей. Не используйте, для обустройства жилища Рыб, черный цвет.

Мы все такие разные, но порадовать нас довольно легко. Достаточно уютной обстановки, которая подходит нашему темпераменту. Прислушавшись к данным советам, можно удачно комбинировать цвета и создать неповторимый интерьер именно для вас.

Текст: Flytothesky.ru