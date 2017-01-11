Стамбул накрыл сильнейший снегопад за последние 8 лет, причем в некоторых районах города за ночь выпало 65 см снега, и многие авиарейсы были отменены. Несмотря на такую ужасную погоду любители животных делают все от них зависящее, чтобы помочь городским бездомным собакам и кошкам и защитить их от снега и мороза.





Местные владельцы офисов и магазинов открывают свои двери для бродячих животных. Сельчук Баял – один из них. Он превратил свой небольшой магазин во временный приют для бездомных кошек.

«Мы люди, и эти существа поручены нам Богом, – говорит Сельчук Баял. – Мы несем за них ответственность и должны о них заботиться».

Несмотря на поддержку стамбульского сообщества по оказанию помощи животным, Баял также подвергся критике со стороны клиентов, потому он выставил в витрине магазина табличку со словами «Если вас напрягают кошки, проходите мимо».

Баял считает, что кошки «благодарны» ему за то, что он дал им кров, поскольку его магазин – это место, которое открыто для любого нуждающегося: хоть человека, хоть животного.

Люди также кладут на пол местного торгового центра куски картона для бездомных собак и накрывают их одеялами, чтобы согреть. Возле каждой из собак есть еда, чтобы они не обессилели.

Во время недавней метели Стамбула местные владельцы магазинов согревают бродячих животных





Некоторые разрешают бездомным собакам лежать на полу в своих магазинах…









…Другие люди превращают свои помещения в убежища для бродячих кошек





Сельчук Баял впустил кошек в свое кафе и магазин!





«Эти существа доверены нам Богом… мы ответственны за них»





Жители Стамбула кладут куски картона и еду для собак и щенков на улицах





Баял говорит, что кошки «благодарны» за убежище





Собаки также выглядят вполне довольными тем, что им есть, где поспать









Такие примеры проявления человечности дают надежду на то, что 2017 вполне может стать хорошим годом!

Текст: Flytothesky.ru